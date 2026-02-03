A Knight Of The Seven Kingdoms : l’origine de Egg est plus complexe qu’il n’y paraît

En voilà un jeune écuyer dans la série A Knight Of The Seven Kingdoms ! Mais ne vous fiez pas aux apparences. Le parcours d’Egg, futur Aegon V Targaryen, n’est pas une simple balade champêtre dans les terres de l’Ouest.

Derrière son sourire candide se cache une lignée explosive, des secrets familiaux brûlants et une éducation… pour le moins atypique. Préparez-vous à plonger dans une ascendance bien plus complexe et savoureuse qu’un simple œuf à la coque. L’histoire va bouillir !

Un œuf bien caché : qui est le jeune compagnon de Dunk ?

La saga Game of Thrones est de retour sur nos écrans avec un nouveau préquel, A Knight of the Seven Kingdoms, qui a débarqué en janvier 2026 et séduit suffisamment HBO pour qu’une saison 2 soit déjà commandée. Loin des complots sanglants et des dragons destructeurs, cette série mise sur la légèreté et l’aventure en adaptant les nouvelles de George R. R. Martin, Tales of Dunk and Egg. Et justement, parlons d’Egg. Ce garçon effronté, écuyer du chevalier errant Dunk, n’est pas tout à fait celui qu’il prétend être. Sa véritable identité est un clin d’œil savoureux à l’univers étendu de Westeros.

Un simple écuyer nommé… Aegon Targaryen ?

Sous ses cheveux ras et ses vêtements simples, Egg dissimule un secret de taille. Il est en réalité Aegon Targaryen, quatrième fils du prince Maekar et petit-fils du roi régnant, Daeron II. Oui, vous avez bien lu : un prince de sang dragon se promène incognito sur les routes poussiéreuses du royaume. Le surnom « Egg » vient tout simplement de la prononciation de son vrai nom, « Aegon », que son frère aîné a transformé en « Egg » lorsqu’il était enfant. Une identité royale qu’il garde soigneusement cachée, du moins pendant les premiers épisodes.

Pourquoi un prince se cache-t-il ?

La réponse se niche dans l’intrigue du tournoi d’Ashford Meadow, cœur de la première saison. Egg devait initialement être l’écuyer de son frère aîné, Daeron. Mais ce dernier, peu désireux de participer aux joutes, a pris la fuite en emmenant Aegon avec lui. Pour éviter d’être reconnu, le jeune prince s’est rasé le crâne, masquant ainsi les cheveux argentés caractéristiques de sa lignée.

Des détails trahissent parfois son éducation princière, comme sa connaissance pointue de l’histoire ou son inquiétude palpable à la vue d’autres Targaryen. Il faudra attendre le troisième épisode pour qu’il révèle sa véritable identité, contraint d’intervenir pour sauver son chevalier d’un de ses propres frères, Aerion.

Que réserve l’avenir à ce duo improbable ?

Après les événements du tournoi, le jeune Aegon supplie son père de pouvoir continuer l’aventure aux côtés de Dunk. Contre toute attente, Maekar accepte. Leur périple les mènera aux quatre coins de Westeros, de Dorne à Villevieille. La saison 2, adaptant la nouvelle The Sworn Sword, les plongera même au cœur d’un conflit féodal et les confrontera aux Blackfyre, ces descendants illégitimes des Targaryen, promettant de l’action et des révélations sur l’histoire du royaume.

Un œuf peut-il devenir roi ?

C’est là que le destin d’Egg devient véritablement épique. Malgré son statut de quatrième fils, le voilà propulsé sur le Trône de Fer sous le nom d’Aegon V, surnommé « l’Improbable ». Le destin tragique de ses frères aînés, l’un mort de la vérole, l’autre succombant à sa folie en buvant du feu grégeois, l’y conduira.

Son règne sera marqué par sa volonté d’améliorer le sort du petit peuple, une politique qui lui vaudra des rébellions qu’il saura mater. Mais sa quête du bien commun le mènera à une fin tragique à Summerhall, où une tentative désespérée de faire éclore des œufs de dragon coûtera la vie au roi, à son fils aîné et à son vieil ami, Ser Duncan le Grand.

Game of Thrones faisait-elle déjà référence à Egg ?

Absolument. Les fans attentifs se souviennent de Maester Aemon de la Garde de Nuit. Dans Game of Thrones, ce vieil homme sage n’est autre que le frère d’Egg, Aemon Targaryen. C’est lui qui, dans la saison 1, révèle à Jon Snow avoir refusé le trône au profit de son frère Aegon. Sur son lit de mort, dans la saison 5, ses dernières paroles résonnent d’une émotion nouvelle maintenant que nous connaissons son histoire : « Egg, j’ai rêvé que j’étais vieux. » Une simple réplique qui prend désormais une profondeur déchirante, témoignant des souvenirs d’une jeunesse aventureuse et d’un frère adoré.

A Knight of the Seven Kingdoms réussit ainsi le pari de nous offrir une histoire intimiste et pleine de cœur, tout en tissant des liens précieux avec la grande saga. L’œuf est plus qu’un simple écuyer : c’est un roi en devenir, dont les années sur les routes avec son chevalier errant forgeront l’homme et le monarque qu’il sera. Une aventure à ne pas manquer.

