Sécurité : les 3 gestes simples recommandés par Yale

L’été est souvent synonyme de voyages et d’absence prolongée à la maison. Mais pendant que vous profitez du soleil, les cambrioleurs, eux, sont plus actifs que jamais. Pour éviter les mauvaises surprises au retour, mieux vaut anticiper. Yale propose des solutions technologiques efficaces pour garder un œil sur son foyer, même à distance.

Une surveillance intelligente pour dissuader les cambrioleurs

L’été rime souvent avec vacances, mais aussi avec une recrudescence des effractions. Yale rappelle l’efficacité des caméras intelligentes, installées à l’intérieur ou à l’extérieur, pour renforcer la sécurité. Ces dispositifs Full HD offrent un accès en temps réel aux images via l’application Yale Home, une solution pratique pour vérifier son domicile à distance. Associées à l’alarme connectée, ces caméras alertent immédiatement en cas de détection d’activité suspecte pour une réaction rapide. La portée étendue jusqu’à un kilomètre facilite aussi la surveillance des garages et espaces extérieurs. Cette technologie rappelle combien la tranquillité d’esprit peut être accessible grâce au numérique.

Vérifier ses portes et fenêtres en un clic

Un point souvent source d’angoisse pour les vacanciers est la peur d’avoir oublié de sécuriser portes et fenêtres. Yale cite une étude qui révèle que 61% des Européens redoutent cet oubli. Pour pallier ce stress, la serrure connectée Linus® L2 permet de contrôler à distance le verrouillage via l’application. Les capteurs associés au système d’alarme envoient des alertes immédiates en cas d’ouverture et réduisent ainsi les risques d’effraction. Cette automatisation intelligente offre une double assurance, pour ne plus laisser place au doute.

Faciliter l’accès aux proches sans compromettre la sécurité

Au-delà de la protection contre les intrusions, Yale propose une gestion sécurisée de l’accès au domicile pendant l’absence. Partager ses clés traditionnelles devient vite un casse-tête, notamment pour les pet-sitters ou les personnes chargées de l’entretien. Avec la serrure connectée, il est possible d’envoyer des clés virtuelles ou des codes temporaires via l’application, cela évite les échanges physiques. Par ailleurs, la caméra intérieure permet de garder un œil sur ses animaux et d’interagir avec eux grâce à un système audio bidirectionnel. Cette offre complète transforme la manière dont on confie son foyer et rassure les propriétaires, toujours soucieux du bien-être de leurs compagnons.

