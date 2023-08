Les premières photos prises par le Xiaomi MIX Fold 3 vous scotcheront

Amateur de selfies et de photographies en tout genre, laissez-vous séduire par le Xiaomi MIX Fold 3 et son capteur photos !

Tout beau, tout nouveau, le dernier né de Xiaomi, le MIX Fold 3 a fait sensation lors de sa présentation pour son appareil photos. Outre son design pliable tel un livre, son appareil photo révolutionnaire a également marqué les esprits. Et oui, le MIX Fold 3 est doté d’un double téléobjectif Leica, offrant aux utilisateurs une nouvelle expérience en matière de photographie sur smartphone.

Xiaomi MIX Fold 3 : un appareil photo doté des dernières concentrées technologiques

Pour se distinguer dans un secteur des plus concurrentiels, Xiaomi a décidé de frapper fort avec son MIX Fold 3. Ce smartphone est équipé d’un appareil photo principal polyvalent et de quatre appareils photos dotés d’un objectif portrait 3,2X et d’un téléobjectif périscopique 5X. Cela permet de faire toute la différence, le hissant au rang des meilleurs smartphones Xiaomi.

Ces nouveautés servent à capturer des clichés époustouflants avec une clarté inégalée. Ils réussient à mettre en avant les détails de manière remarquable. Alors, si vous souhaitez immortaliser vos instants les plus beaux et les plus intimes, l’appareil phot du MIX Fold 3 saura vous accompagner !

Une lentille moderne et unique pour des photos plus que réussies !

Outre ses téléobjectifs révolutionnaires, le Xiaomi Mi MIX photos bénéficie également d’une lentille en verre à haute transparence. Cette dernière a pour objectif d’améliorant la transmission de la lumière pour des photos des plus réussies. Développée par Leica Summicron, cette lentille apporte à vos photos une clarté accrue. Elle arrive à souligner les couleurs tout en restant fidèles aux originales !

Xiaomi a partagé des échantillons de photos lors de la présentation. Cela a permis de mettre en avant les capacités remarquables du Xiaomi MIX Fold 3 et son appareil photos. Nous pouvons retenir la clarté impeccable de chaque cliché avec des détails parfaitement soulignés. De quoi repousser les limites de la photographie depuis un smartphone !

Voici les images en question :