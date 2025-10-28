Vivlio fête ses 5 ans avec une liseuse à moins de 85 euros

Pour célébrer ses cinq ans, le spécialiste français du livre numérique Vivlio dévoile One, une liseuse collector produite à seulement 3 000 exemplaires, vendue à un prix record de 84,99 euros.

Cinq ans après sa création, Vivlio reste fidèle à sa mission : défendre une lecture numérique ouverte, simple et accessible. La marque lyonnaise, partenaire des plus grandes enseignes culturelles françaises et européennes, marque cet anniversaire d’un lancement inédit.

Baptisée Vivlio One, cette édition limitée se veut un hommage à la lecture pure. Conçue sans artifices, elle remet le plaisir de lire au centre de l’expérience, loin des distractions du numérique moderne.

Une simplicité radicale pour un retour à l’essentiel

Vivlio One se distingue par son écran 6 pouces à encre électronique, son poids plume de 150 grammes et une interface épurée. Pas de Bluetooth, pas de navigateur web, pas de fonctions audio : seulement le lecteur et ses livres.

Selon Vivlio, cette sobriété volontaire répond à une envie croissante de déconnexion maîtrisée, dans un monde saturé de notifications. L’objectif est clair : offrir un espace de lecture paisible, fluide et sans interruption.

Autre nouveauté : Vivlio One inaugure le tout nouveau logiciel interne de la marque, repensé pour améliorer la navigation et la gestion des bibliothèques. Ce système marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’écosystème Vivlio, déjà fort de plusieurs millions de titres disponibles.

Une édition limitée accompagnée d’un “Ticket d’Or”

Pour marquer l’occasion, Vivlio s’associe à Cultura pour un jeu exclusif. La marque a glissé 5 Tickets d’Or au hasard dans les boîtes des liseuses Vivlio One. Chaque gagnant recevra 85 euros de livres numériques, à dépenser librement sur la plateforme.

Les autres acheteurs ne seront pas oubliés : un second jeu est également proposé sur l’emballage. De plus, les détenteurs de la liseuse auront accès à un club privé avec des événements littéraires tout au long de l’année.

Une mise en vente très limitée

La Vivlio One sera disponible à partir du 31 octobre 2025, jusqu’à épuisement des stocks. Aucun réassort ne sera prévu. Les lecteurs pourront se la procurer sur liseuses.vivlio.com, cultura.com, ou exceptionnellement dans deux magasins Cultura (Mérignac et Plan-de-Campagne).

Avec cette opération, Vivlio entend non seulement remercier sa communauté fidèle, mais aussi séduire de nouveaux lecteurs grâce à une liseuse accessible et conçue avec soin.

Une marque française qui mise sur la durabilité

Fondée à Lyon, Vivlio s’est imposée comme la réponse européenne aux géants du e-commerce. En prônant une approche responsable et une technologie ouverte, la marque défend la diversité culturelle et économique du livre numérique.

En lançant One, Vivlio prouve qu’il est possible d’allier accessibilité, sobriété et engagement dans un seul objet : une liseuse à taille humaine, faite pour durer.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

