Liseuse numérique Vivlio, un accessoire indispensable pour l’été

L’été s’annonce, les valises se préparent et la question revient : quels livres emporter cette fois ? Entre polars, romances et classiques en attente depuis l’hiver, difficile de faire un choix. Heureusement, Vivlio a trouvé la réponse : une liseuse légère, autonome et adaptée aux vacances.

Compacte et capable de stocker des milliers de livres, la liseuse Vivlio s’adapte à toutes les envies. Son écran anti-reflets permet de lire en plein soleil sans fatigue visuelle. Grâce à la technologie SmartLight, l’éclairage change selon la lumière ambiante, même sur une terrasse ombragée.

Fini les pages qui s’envolent et les livres détrempés. Certaines liseuses Vivlio sont étanches, une fonctionnalité précieuse au bord de la piscine. Avec plusieurs semaines d’autonomie, elles résistent aux longs trajets sans prise de courant à portée.

La plateforme donne également accès à plus de 3 millions de titres disponibles 24h/24. Envie de varier ? Vivlio permet aussi l’écoute de livres audio via casque Bluetooth, pour alterner lecture active et détente sonore.

Vivlio Light Zen : la liseuse accessible et ultra légère

Premier modèle à découvrir : la Vivlio Light Zen, compacte et conçue pour aller à l’essentiel. Elle s’adresse aux débutants, aux lecteurs occasionnels ou aux enfants curieux du numérique. C’est aussi la plus légère de la gamme : à peine 170 grammes.

Avec son écran 6 pouces en noir et blanc, sa mémoire de 8 Go et un tarif très doux, elle fait mouche. Disponible fin juin chez Cultura, Leclerc, Boulanger et en ligne, elle est proposée à 109,99 euros.

Vivlio Light HD Color : la polyvalente qui aime les vacances

Pour ceux qui cherchent un modèle plus complet, la Vivlio Light HD Color coche toutes les cases. Son écran couleur haute définition séduit les amateurs de BD, mangas et magazines. Étanche, elle est également compatible avec les livres audio.

Connectée via Bluetooth, elle devient une compagne idéale pour le farniente ou les trajets en voiture. Avec 8 Go de mémoire et toujours 170 grammes, elle est vendue 179,99 euros, dans les grandes enseignes et sur le site officiel.

Vivlio InkPad Color : la liseuse XXL pour lecteurs exigeants

Enfin, les grands lecteurs jetteront un œil intéressé à la Vivlio InkPad Color, le modèle haut de gamme. Son écran couleur HD de 7,8 pouces offre un confort de lecture inégalé, notamment pour les documents illustrés ou les ebooks volumineux.

Elle dispose de 32 Go de mémoire, d’une compatibilité avec les livres audio, d’un haut-parleur intégré et de boutons physiques. Étanche et fluide, elle reste pourtant la liseuse couleur grand format la plus accessible du marché, à 299 euros.

Avec ses trois modèles, Vivlio adapte sa technologie aux différents profils de lecteurs. Du randonneur minimaliste à l’accro des lectures estivales, chacun peut embarquer sa bibliothèque sans renoncer à la place pour les chapeaux et les tongs. Cet été, l’encre numérique remplace le papier, sans en perdre la magie.

