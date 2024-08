Liseuses électroniques : vos données personnelles en danger

Cet été, votre liseuse électronique pourrait être le maillon faible de votre sécurité. Un mythe très répandu veut que les cybercriminels considèrent rarement une liseuse électronique comme une proie intéressante. Les ordinateurs, les tablettes et les smartphones sont leurs principales cibles. Ce n'est pas tout à fait vrai. Elles sont également dans le collimateur des hackers car elles stockent des informations encore plus précieuses qu'une collection de livres.

« Une liseuse électronique ressemble davantage à un ordinateur qu'à un livre papier traditionnel et comme tout autre appareil électronique connecté à votre réseau, ils sont également vulnérables aux cyberattaques. Les criminels sont moins intéressés par la collection d'e-books car les lecteurs comme Kindle, Nook ou Kobo stockent en réalité des données beaucoup plus précieuses, » explique Marijus Briedis, CTO chez NordVPN.

Méthodes confirmées pour accéder à votre bibliothèque électronique

Créer des livres numériques malveillants et inciter les lecteurs à les télécharger et à les ouvrir est l'un des moyens les plus courants de compromettre les lecteurs avec des liseuses électroniques. Il y a quelques années, les cybercriminels ont déjà utilisé cette méthode. Les vulnérabilités des appareils Kindle ont ainsi causé des problèmes de confidentialité aux utilisateurs.

« Il y a trois catégories principales de lecteurs qui sont généralement victimes de ce type d'attaques de logiciels malveillants. La première est celle des personnes qui cherchent un livre à télécharger gratuitement au lieu de l'acheter. Une autre catégorie est celle des lecteurs qui souhaitent lire un livre dans leur langue maternelle mais qui ne trouvent pas de traduction pour l'acheter et qui cherchent alors le livre sur des sites alternatifs et généralement des sites de piratage. Le troisième groupe de personnes est constitué de passionnés de littérature qui essaient de découvrir de nouveaux écrivains talentueux et de télécharger des livres électroniques auto-publiés. Les cybercriminels jouent aussi souvent la carte de la curiosité, » explique M. Briedis.

Néanmoins, à part le Kindle d'Amazon, les liseuses électroniques spécialisées sont plutôt rares. La plupart des gens utilisent des appareils équipés d'Android ou d'autres systèmes d'exploitation pour lire des livres électroniques. Ils sont donc exposés aux menaces en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée qui pèsent sur toute tablette ou tout smartphone. Ils ont ainsi besoin de certains outils de sécurité et de protection de la vie privée pour se protéger.

Menace sur bien plus que des livres

Les pirates pourraient simplement supprimer les livres numériques des utilisateurs des liseuses compromises et causer de graves pertes financières. Touefois, ce genre d'actions ne sont généralement pas la principale raison pour laquelle les lecteurs deviennent des cibles pour les criminels. Les cybercriminels s'intéressent au piratage des liseuses électroniques pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, les liseuses les plus populaires sont connectées à des librairies électroniques comme Kindle l'est avec Amazon. Avec le piratage, un acteur menaçant pourrait voler toutes les informations stockées sur l'appareil. Cela peut être les informations d'identification du compte Amazon et les informations de facturation. Ces informations peuvent être vendues sur le dark web et poser de graves problèmes de confidentialité, voire financiers, au propriétaire d'un lecteur de livres électroniques compromis.

Deuxièmement, comme la plupart des lecteurs sont connectés à des réseaux internet locaux comme les réseaux domestiques, les cybercriminels peuvent transformer le lecteur en un robot malveillant, ce qui lui permet d'attaquer d'autres appareils du réseau local, y compris des ordinateurs, des smartphones ou même des gadgets domestiques intelligents.

Marijus Briedis, CTO chez NordVPN, conseille de prendre ces mesures préventives :

Téléchargez des livres à partir de librairies officielles. Vous devriez toujours télécharger des livres numériques à partir de magasins reconnus et réputés. Si Amazon ou Kobo sont les choix les plus évidents, il existe de nombreux magasins de livres numériques plus petits mais réputés qui sont souvent gérés par les éditeurs. Vous réduirez ainsi considérablement le risque de télécharger un fichier infecté.

Mettez à jour le logiciel de votre liseuse électronique. Les mises à jour logicielles corrigent les failles de sécurité et protègent les données de votre appareil. Les mises à jour de sécurité arrivent souvent au mauvais moment. Cependant, vous devriez les installer dès que possible pour réparer les vulnérabilités de votre appareil.

Utilisez des outils pour surveiller le dark web et recevoir des alertes sur la fuite de vos informations d'identification. Par exemple, la fonction de surveillance du dark web de NordVPN analyse en permanence les sites du dark web à la recherche de vos informations d'identification. Elle alerte à chaque découverte afin que vous puissiez prendre des mesures pour protéger le compte vulnérable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

