Vendredi 13 revient… mais oublie le grand écran cette fois

Cela faisait plus de quinze ans que Jason Voorhees n’avait pas planté sa machette sur nos écrans. Bonne surprise pour les fans : un nouveau court-métrage, intitulé Sweet Revenge, est en cours de production.

Loin du format classique, ce projet de quelques minutes relance tout de même la machine. Mike P. Nelson, réalisateur de Dérive fatale, est aux commandes. Il promet une version condensée mais percutante de l’univers du tueur masqué. Le tournage a démarré plus tôt ce mois-ci et l’attente se fait déjà sentir dans les communautés de fans.

« C’est complètement surréaliste », affirme Mike Nelson à propos de sa participation. « Je regardais Vendredi 13 en cachette il y a trente ans. Aujourd’hui, je peux écrire et réaliser une de ces histoires ! »

Le court-métrage, décrit comme une « vignette », fait partie intégrante de l’univers Jason, développé récemment par Horror Inc. Malgré l’absence du nom Vendredi 13, le projet assume clairement sa filiation. Les droits fragmentés de la saga empêchent l’utilisation du titre original. Cela n’empêche pas la production de proposer une relecture fidèle, adaptée à une nouvelle génération.

Un projet soutenu par des visages connus du genre

Ce retour en force bénéficie d’un soutien solide. Horror Inc. s’est associé à Angry Orchard Hard Cider, sponsor officiel de la production. Chad Villella, Brianna Lee Johnson et d’autres figures du cinéma de genre accompagnent Nelson dans cette nouvelle capsule horrifique. « Même en format court, Nelson a saisi notre vision », explique Sheri Conn, directrice marketing d’Horror Inc. « Il rend hommage à la franchise tout en livrant quelque chose de vif et inédit. »

Le film sera diffusé sur la chaîne YouTube de Jason Universe, ainsi que sur une plateforme dédiée hébergée par Angry Orchard.

Un contexte juridique encore complexe

Pourquoi ne pas utiliser simplement le nom Vendredi 13 ? La réponse tient à un conflit de droits tenace. Le scénariste Victor Miller possède désormais les droits du film original, qui ne met pas Jason au centre.

Horror Inc., menée par Sean S. Cunningham, contrôle les éléments emblématiques des suites. Cela inclut Jason adulte et son fameux masque de hockey. Résultat : l’exploitation de la licence reste limitée et aucun long-métrage ne peut encore voir le jour. Ce court-métrage permet de contourner le problème, tout en gardant la figure centrale qui fascine depuis des décennies.

Un univers en expansion malgré les restrictions

Malgré les obstacles juridiques, l’univers Jason prend de l’ampleur. En parallèle de Sweet Revenge, une série intitulée Crystal Lake est enfin en tournage pour Peacock. Jason apparaîtra aussi dans les événements Halloween Horror Nights, preuve de son retour dans la culture populaire.

Le maquilleur et réalisateur Greg Nicotero a même conçu un nouveau design pour le personnage. Chaque fragment ajouté permet de garder le mythe vivant, même sans long-métrage à l’horizon. Pour les fans, c’est une petite victoire pleine de promesses sanglantes.

