Peacock : Comment accéder au service de streaming depuis la France ?

Plateforme de streaming gratuite, Peacock a pour ambition d’offrir aux sérivores et amateurs du 7ᵉ art une grande variété de programmes de haute qualité. Si vous êtes un fan de films et de séries, alors vous serez heureux d’apprendre que vous pouvez désormais profiter pleinement du service depuis la France. Découvrez dans ce guide comment accéder aux contenus de Peacock en France.

Peacock TV est un service de streaming lancé en 2020 par le groupe NBCUniversal. Il est disponible aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Italie. Malheureusement, la plateforme n’est pas encore disponible dans l’hexagone. Néanmoins, il existe une solution infaillible pour accéder au service même en étant en France. Suivez le guide !

Comment accéder à Peacock depuis la France ? Pour regarder les contenus disponibles sur Peacock, vous devez disposer d’un compte basé aux États-Unis. De fait, la plateforme est géobloquée. Dans les détails, pour pouvoir accéder à ce site en étant dans l’Hexagone, il faut : Installer un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancer le VPN

Se connecter à un serveur aux États-Unis

Aller sur le site https://www.peacocktv.com/

Souscrire à un abonnement et profiter des contenus exclusifs depuis la France. Essayer NordVPN gratuitement

Peacock : tout ce que vous devez savoir sur la plateforme de streaming

Peacock est une plateforme de streaming vidéo à la demande conçue par NBCUniversal en 2020. En ce sens, elle propose une variété de contenus pour tous les âges et pour tous les goûts. Grâce à une interface intuitive et ergonomique, les utilisateurs peuvent naviguer facilement entre les films, les séries, les documentaires, les spectacles comiques, les émissions sportives et bien plus encore. Peacock offre aussi des contenus originaux produits par des célébrités et des créateurs indépendants.

Disponible sur tous les principaux appareils de streaming, y compris Apple, Android, Roku et Amazon Fire TV, Peacock vous donne également un accès illimité à de nombreuses chaînes américaines retransmises en direct. De ce fait, les utilisateurs peuvent regarder en clair leurs émissions préférées.

Cerise sur le gâteau, ce service de streaming vidéo offre aux téléspectateurs une variété de contenus et de programmes dans leur langue maternelle. En effet, disponible à l’échelle internationale, il propose une large gamme de programmes en anglais, mais aussi en français pour les utilisateurs francophones.

Les programmes proposés sur Peacock

Que ce soit des films acclamés par la critique, des séries à succès ou des documentaires émouvants, la plateforme offre une variété de contenus pour tous les goûts. D’ailleurs, à l’instar des autres sites comme Netflix ou Amazon Prime Vidéo, des séries et des films populaires y sont proposés.

Les séries sur Peacock

En vous connectant à Peacock, vous avez la possibilité de regarder toute une myriade de séries originales, allant des plus classiques aux plus récentes. Entre autres, les séries telles que Brave New World, Psych 2 : Lassie Come Home ou encore Intelligence sont en vedette. Peacock propose également des séries françaises reconnues telles que le Bureau des Légendes, les Revenants ainsi que les Hommes de l’Ombre.

Les films sur Peacock

Peacock vous permet d’accéder à des films français, américains, britanniques et internationaux. Vous trouverez des films comiques, des films d’action, des films romantiques, des films d’horreur, des films pour enfants et des films d’animation. Au programme, vous pouvez regarder Jurassic Park, Harry Potter, Casino Royale ou Battlestar Galactica.

Débloquer le service streaming Peacock en France et où que vous soyez

Peacock est un service de streaming américain qui offre de nombreux contenus vidéo. Il est disponible aux États-Unis ainsi que dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore l’Autriche. Toutefois, même si la plateforme est disponible dans certains pays européens, elle ne l’est pas encore en France. Heureusement, il est possible de débloquer Peacock où que vous soyez dans le monde en utilisant un VPN pour le streaming.

De fait, cette solution vous permet de changer votre emplacement géographique réel et de vous connecter à un serveur situé à l’étranger. Vous pouvez ainsi accéder à des contenus qui ne sont normalement pas accessibles en France.

Dans les détails, en utilisant un outil tel que NordVPN, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et accéder à Peacock depuis la France, mais aussi de n’importe où dans le monde.

En plus de vous permettre de contourner le blocage géographique, le VPN vous permet de créer un tunnel sécurisé entre votre ordinateur et un serveur distant. Vous pouvez ainsi surfer sur le web en toute sécurité et de manière totalement anonyme. La solution vous donne également la possibilité de crypter l’ensemble des données échangées.