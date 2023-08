Un conte parfait : la fin de la série qui buzze sur Netflix expliquée

La fin de la série Netflix Un conte parfait laisse assez perplexe. En effet, deux scénarios possibles se dessinent, mais qu’est-il vraiment arrivé ? Voici notre déduction et nos appréciations.

Scénario 1 : Une connexion grandissante

Margot voyage à Avila avec David. Enfin, leur lien personnel se développe. Avant, ils luttaient contre leurs vrais sentiments. À Avila, elle rencontre la famille et les amis de David, apprenant davantage sur son passé.

Cela renforce l’idée de leur compatibilité. Cependant, en parlant avec les amis de David, sa véritable identité est révélée. David apprend ses origines et comment ils ont payé leur voyage. Découvrant qu’elle est une héritière d’un hôtel, il ressent l’écart social.

David lutte avec ses propres insécurités face à « garçon fauché, fille riche ». Même s’il nie, il admet qu’il serait un « bon à rien » petit ami. Les souvenirs de son ex petite-amie Idoia ressurgissent, l’empêchant de s’engager avec Margot.

Margot part pour l’aéroport, laissant à David le choix de la retenir. Ils restent amis et mettent fin à leurs aventures. Elle rompt avec Filippo et vit pour elle-même. Vice-présidente et actionnaire majoritaire du groupe Ortega, Margot change le conseil. Plus de femmes intègrent le conseil, gardant les fleurs de David comme souvenir.

La société veut plus de clients anglophones. Ils s’étendent, Margot reprend sa vie dans son luxueux appartement londonien. Patricia, sa sœur, trouve aussi le bonheur. À Londres, Margot rencontre Barin. Ils sortent ensemble et vivent ensemble. Margot revient brièvement en Espagne, offrant des AirPods à David.

David gère sa boutique de fleurs. Margot quitte le bouquet, marquant une nouvelle étape.

Scénario 2 : Un tournant radical

David arrête Margot. Il rompt avec Idoia et s’ouvre à de nouvelles opportunités, incluant Margot. Elle lui présente son appartement londonien et ils y emménagent. David ouvre une meilleure boutique de fleurs. C’est de là que le nom, « Envole-toi, Margarita », symbolise leur fin heureuse.

L’énigme de la fin : Qu’est-ce qui s’est vraiment passé ?

La vérité est que l’histoire laisse libre cours à notre interprétation. En créant deux scénarios hypothétiques, la fin d’« Un conte parfait » sur Netflix peut évoluer selon nos choix.

Dans l’idéal, David aurait dû poursuivre Margot, mais la réalité diffère des idéaux. Si la série veut briser les stéréotypes, la première fin convient à David. Ces deux fins remettent en question le concept d’une fin « parfaite ». En somme, obtenir la fille ne résout pas tout.

L’auteure explore deux fins pour montrer comment une décision peut tout changer. Benavent rapproche l’histoire de la réalité, sans fin fixe.

