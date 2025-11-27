Curve Mini : le support tablette à emporter partout

Le Curve Mini de Twelve South élève l’expérience tablette avec un support portable, design et ultra-pratique. Idéal pour les iPads, il allie mobilité, confort et élégance.

Twelve South, spécialiste des accessoires design pour Apple, dévoile son nouveau support Curve Mini. Ce modèle pliable, léger et élégant transforme l’utilisation des tablettes, en déplacement comme à domicile. Compatible avec iPad et liseuses, il s’ajuste facilement à tous les usages. Une solution pensée pour les créatifs, télétravailleurs et passionnés de technologie.

Une conception élégante au service de l’usage mobile

Pensé pour s’adapter à tous les environnements, le Curve Mini affiche une compatibilité universelle avec les iPads, tablettes Android et liseuses électroniques. Son design tout en finesse, en aluminium anodisé, ne pèse que 240 grammes. Il s’élève jusqu’à 6 pouces pour un confort de lecture ou de création optimisé.

« L’objectif était de proposer un support discret, mais robuste, qu’on peut emporter partout sans sacrifier l’ergonomie », explique la marque. Disponible en trois teintes sobres (dune, ardoise et bleu côtier), il vient compléter la gamme Curve Nano Qi2 pour smartphones, dans une logique d’harmonie esthétique.

Stabilité, confort et angles sur mesure

Le Curve Mini mise sur une grande flexibilité d’usage : ses charnières de précision permettent un ajustement fluide, tant en mode portrait que paysage. Les utilisateurs peuvent ainsi adapter leur angle de vue pour dessiner, écrire, regarder une série ou passer un appel vidéo. « C’est comme avoir une station de travail miniature partout avec soi », souligne un designer parisien conquis par le produit.

La stabilité n’est pas en reste : une base antidérapante combinée à un rembourrage en silicone garantit une tenue parfaite, sans risque de glissement ou de rayures. Ce soin du détail conforte la promesse d’un accessoire à la fois pratique et durable.

Une réponse design à la mobilité numérique

Avec Curve Mini, Twelve South illustre sa capacité à créer des produits élégants, utiles et adaptés aux usages contemporains. Ce support n’a rien d’un simple gadget. Il répond à une évolution vers un numérique plus ergonomique, plus mobile et plus esthétique.

Le Curve Mini se plie à plat en quelques secondes, pour se glisser dans sa housse de transport fournie, un vrai plus pour les travailleurs nomades ou les créatifs en mouvement. Proposé à 59,99 €, il se positionne comme un compagnon haut de gamme pour tous les utilisateurs exigeants en quête de liberté de mouvement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn