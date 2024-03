Tutoriel pas à pas pour connecter votre robot aspirateur Xiaomi au réseau Wi-Fi 2.4 GHz

Le robot aspirateur Xiaomi est un choix populaire auprès de nombreux foyers et bureaux, grâce à sa facilité d'utilisation intuitive et à ses performances de nettoyage exceptionnelles. Pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités avancées offertes par cet appareil intelligent, il est essentiel de le connecter à un réseau Wi-Fi 2.4 GHz. Voici la démarche à suivre pour connecter votre robot aspirateur Xiaomi en wifi 2.4 GHz.

Étape 1 – Préparation pour la connexion

Vérifier la compatibilité du réseau

Pour commencer, assurez-vous que votre réseau domestique ou professionnel fonctionne sur la bande de fréquence 2.4 GHz. La plupart des routeurs modernes sont compatibles avec cette norme, mais certains modèles plus anciens peuvent ne pas l'être. Consultez le manuel de votre routeur pour vérifier si celui-ci prend en charge cette fréquence ou accédez aux paramètres du routeur pour vérifier sa configuration.

Installer l'application Mi Home

Le moyen le plus simple de gérer votre robot aspirateur Xiaomi est via l'application Mi Home, disponible sur les plateformes Android et iOS. Téléchargez et installez-le sur votre smartphone ou tablette avant de continuer. Lorsque vous ouvrez cette application pour la première fois, vous devez créer un compte. Suivez les instructions à l'écran pour accomplir cela.

Étape 2 – Ajouter le robot aspirateur Xiaomi dans l'application Mi Home

Avant de pouvoir connecter votre robot aspirateur au Wi-Fi, vous devez ajouter l'appareil dans l'application Mi Home. Voici comment faire :

1. Ouvrez l'application Mi Home et connectez-vous à votre compte utilisateur si vous ne l'avez pas déjà fait.

2. Appuyez sur l'icône ‘+' située en haut à droite de l'écran pour ajouter un nouvel appareil Xiaomi à votre liste d'appareils.

3. Recherchez « Robot Vacuum » (aspirateur robot) parmi les options proposées et sélectionnez-le.

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'ajout du robot aspirateur à votre application. Vous serez peut-être invité à autoriser l'accès à certains services de localisation pour faciliter cette étape.

Étape 3 – Connecter le robot aspirateur Xiaomi au Wi-Fi

Une fois que votre robot aspirateur Xiaomi est ajouté à l'application Mi Home, établir la connexion Wi-Fi est simple et rapide :

1. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté à votre réseau Wi-Fi 2.4 GHz. Si ce n'est pas déjà fait, accédez aux paramètres de votre téléphone et connectez-vous au réseau approprié.

2. Accédez à l'écran principal de l'application Mi Home. Vous verrez votre robot aspirateur Xiaomi dans la liste des appareils ajoutés.

3. Appuyez sur le nom du robot aspirateur pour accéder à son écran dédié.

4. Sélectionnez l'option « Wi-Fi », généralement située en bas à droite de l'écran.

5. Suivez les instructions à l'écran :

Maintenez le bouton d'alimentation appuyé jusqu'à ce que l'appareil clignote ou bippe.

L'app détecte automatiquement votre réseau Wi-Fi.

Saisissez vos identifiants réseau (nom d'utilisateur et mot de passe).

Rétablir la connexion Wi-Fi de votre robot aspirateur – Conseils et astuces infaillibles

S'il y a des problèmes lors de la connexion en Wi-Fi, voici quelques astuces pour résoudre les soucis :

1. Redémarrer le robot aspirateur : Éteignez l'appareil et rallumez-le après quelques minutes, puis réessayez de le connecter au réseau Wi-Fi.

2. Repositionner le routeur ou le robot aspirateur : Les problèmes de connexion peuvent être dus à un signal faible ou indisponible. Essayez de repositionner votre routeur ou votre robot aspirateur pour établir une meilleure liaison.

3. Mettre à jour l'application Mi Home : Des problèmes de compatibilité peuvent surgir si vous utilisez une ancienne version de l'application. Mettre à jour vers la dernière version peut souvent résoudre les problèmes de connexion.