Suspension, LED, appli : la NIU KQi 200 coche toutes les cases

NIU dévoile la KQi 200, une trottinette électrique urbaine ultra-connectée. Design moderne, sécurité renforcée et application mobile intelligente au service de la mobilité électrique.

Avec le lancement des modèles KQi 200P et KQi 200F, NIU renforce sa position de leader sur le marché de la mobilité électrique. Puissance, ergonomie et technologies embarquées définissent ces nouvelles trottinettes. L’accent est mis sur la sécurité, la connectivité et le confort d’utilisation. Une réponse innovante aux besoins grandissants de déplacement durable en milieu urbain.

Performance et sécurité au cœur de la KQi 200

Avec une vitesse maximale fixée à 25 km/h et une autonomie de 54 km, les KQi 200P et 200F se positionnent comme des références pour les déplacements quotidiens. Leur moteur de 700 watts garantit une accélération efficace et un franchissement de pentes jusqu’à 20%. C’est un atout non négligeable pour les reliefs urbains. Ces trottinettes adoptent un système de freinage hybride qui combinent un frein à tambour à l’avant et un frein régénératif à l’arrière. Cela optimise la sécurité et récupère de l’énergie au freinage.

Sur le plan sécuritaire, NIU a intégré un halo lumineux à l’avant ainsi que des clignotants intégrés. Ces équipements qui rappellent l’importance croissante de la visibilité dans la circulation urbaine. La certification IPX5 confère aussi une protection contre les éclaboussures et les averses. C’est une caractéristique appréciable dans les zones où le climat est capricieux.

Un design pensé pour l’usage urbain et la connectivité

Le KQi 200F se démarque par son système de pliage rapide en deux étapes, avec un guidon repliable. C’est parfait pour les usagers qui alternent transports en commun et trajets à trottinette. Cette ergonomie favorise le gain de place et la portabilité, des critères essentiels dans un environnement urbain dense.

Quant au modèle KQi 200P, il mise sur la connectivité avancée. Grâce à une application mobile dédiée, les utilisateurs peuvent ajuster plusieurs paramètres de conduite, tels que la vitesse maximale ou les modes de conduite (Eco, Sport, Personnalisable, Piéton). Des mises à jour Over-the-Air assurent aussi un suivi technologique permanent. Cela renforce ainsi la longévité et la pertinence de l’appareil dans le temps.

Une vision tournée vers la mobilité durable et personnalisée

Thomas Soutou, Micro Mobility Sales Manager France chez NIU, souligne que ces trottinettes incarnent une véritable révolution dans la mobilité urbaine. Il dit : « Nous avons créé des trottinettes qui allient performance, connectivité intelligente et sécurité optimale, tout en offrant une personnalisation totale de l’expérience de conduite. » Ce positionnement souligne la volonté de NIU de dépasser le simple cadre du transport alternatif pour proposer une solution adaptée aux besoins variés des utilisateurs.

Puisque les villes cherchent à désengorger leur trafic et à réduire les émissions polluantes, ces nouvelles trottinettes NIU offrent une alternative crédible. Leur puissance, leur autonomie et leur technologie avancée en font un outil moderne.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

