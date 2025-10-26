Toyota travaille sur la FT-Me ultra-compact qui concurrence la Citroën Ami !

Toyota s’attaque au royaume de la Citroën Ami avec son étonnant FT-Me ! Ce concept de micro-citadine électrique, fraîchement financé par le gouvernement britannique, pourrait bien révolutionner nos trajets urbains.

Ultra-compacte (moins de 2,5 mètres), accessible dès 14 ans et dotée d’un toit solaire, elle promet autonomie et liberté. L’objectif ? Proposer une alternative stylée et durable pour naviguer en ville sans se ruiner. La course aux mini-véhicules est officiellement lancée !

Toyota FT-Me : la micro-mobilité électrique entre dans une nouvelle dimension

Toyota vient d’obtenir un coup d’accélérateur inattendu pour son concept FT-Me : les autorités britanniques ont accordé un financement de 15 millions de livres pour étudier sa faisabilité industrielle. Ce projet visionnaire pourrait bien quitter les salons automobiles pour devenir une réalité sur nos routes. Comme l’explique le directeur de Toyota Manufacturing UK, cette enveloppe permettra de développer un véhicule électrique sophistiqué répondant aux défis de la mobilité urbaine durable.

Un concentré d’innovation dans moins de 2,5 mètres

Avec son format ultra-compact, le FT-Me représente une vision audacieuse de la micro-mobilité électrique. Mesurant moins de deux mètres cinquante, ce biplace occupe à peine la moitié d’une place de stationnement classique. Son design inspiré des casques de jet allie contrastes noir et blanc pour signifier à la fois robustesse et légèreté. Une véritable démonstration que l’on peut concilier style premium et accessibilité dans un format minimaliste.

Accessibilité et inclusivité au cœur du projet

Le FT-Me brille par sa polyvalence. Il est accessible dès 14 ans dans certains marchés. Et il s’adresse aussi bien aux adolescents qu’aux professionnels ou aux personnes souhaitant simplifier leurs déplacements urbains. Son poste de pilotage révolutionnaire permet une conduite uniquement manuelle, le rendant utilisable par les personnes en fauteuil roulant sans adaptation spécifique. La connectivité avancée et la visibilité à 360° renforcent son caractère pratique et sécuritaire.

Une approche écologique globale

Toyota pousse la durabilité à son maximum avec le FT-Me. Le véhicule utilise des matériaux recyclés et vise une réduction de 90% de son empreinte carbone par rapport aux véhicules urbains actuels. Son système de propulsion consomme trois fois moins d’énergie qu’une voiture électrique classique. L’un de ses meilleurs atouts, c’est le toit solaire. Il peut générer jusqu’à 30 km d’autonomie quotidienne, rendant souvent inutile le recours à une prise de recharge.

Vers une production britannique

Le développement s’effectue en partenariat avec des acteurs locaux : Elm pour les composants électriques, Savcor pour les panneaux solaires et l’Université de Derby pour l’analyse des usages urbains. La production pourrait s’installer dans l’usine Toyota de Burnaston, déjà dédiée à la Corolla. Par conséquent, le FT-Me incarne ainsi pleinement la philosophie « Mobility for All » du constructeur. Elle propose une solution durable et stylée pour les villes de demain.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn