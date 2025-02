Timothée Chalamet a pris 9 kg pour incarner Bob Dylan

À quelques semaines des Oscars, la course pour la statuette du meilleur acteur s’intensifie. Cette année, un prétendant des plus médiatisés est Timothée Chalamet, qui incarne Bob Dylan dans Un Parfait Inconnu.

L’acteur a récemment révélé un détail surprenant qui pourrait bien faire pencher la balance en sa faveur : il a pris neuf kilos pour son rôle. Mais cette prise de poids, si subtile soit-elle, est-elle suffisante pour que Timothée Chalamet décroche un Oscar ?

Timothée Chalamet a abordé cette transformation physique lors d’une interview sur NPR. Il a expliqué qu’il avait pris neuf kilos pour se rapprocher du physique de Bob Dylan. « J’étais plus mince que ce type, vous savez ? », a-t-il précisé. Ce changement physique, bien que léger, peut sembler anodin à première vue. Mais dans l’industrie cinématographique, chaque détail compte. Et cela pourrait être un argument décisif dans la compétition pour l’Oscar du meilleur acteur.

Un investissement sur le long terme

Pour se préparer à ce rôle, Chalamet n’a pas seulement travaillé son corps. Il a également étudié les gestes, les mouvements et la voix de Dylan. Pendant six ans, il a travaillé avec des coachs pour apprendre à jouer de l’harmonica et à imiter le chant et la guitare du musicien. Il a même interprété des chansons de Dylan lors de son passage à Saturday Night Live pour prouver ses capacités vocales. Cet investissement personnel montre à quel point l’acteur s’engage pour ce rôle.

Chalamet n’est pas le premier acteur à avoir modifié son corps pour un rôle. Robert De Niro, Tom Hanks et Christian Bale ont tous fait des transformations physiques radicales qui ont marqué les esprits et contribué à leur victoire aux Oscars. De Niro a pris du poids pour Raging Bull et Hanks a perdu des kilos pour Philadelphia. Bale a alterné prise et perte de poids pour ses rôles dans The Fighter et Vice. Ces changements corporels, justifiés par des raisons dramatiques, ont été des éléments marquants de leurs performances.

Cependant, la prise de poids de Timothée Chalamet est moins spectaculaire. Contrairement à De Niro ou Bale, dont les transformations corporelles étaient visibles et frappantes, celle de Chalamet semble moins prononcée. Son Dylan reste maigre, vêtu de costumes qui semblent trop larges pour lui. En observant les images du film, on remarque une légère modification de sa mâchoire, mais rien de révolutionnaire. Dans ce contexte, la transformation physique, bien qu’elle fasse partie de l’approche de Chalamet, n’est pas le point central de son interprétation.

Le véritable enjeu ?

Si la prise de poids et la transformation physique peuvent attirer l’attention, le véritable enjeu reste la performance. Chalamet a prouvé son talent dans de nombreux films. Et sa capacité à incarner un personnage iconique comme Bob Dylan est un atout majeur. Les votants des Oscars auront sans doute à cœur de récompenser la meilleure performance et non la transformation physique la plus marquante.

En fin de compte, c’est le talent de Chalamet, sa capacité à incarner l’essence de Dylan, qui déterminera s’il remportera l’Oscar. Les petites modifications physiques, bien que notées, ne devraient pas éclipser la force de sa prestation. Et si la transformation de Chalamet ne fait pas sensation sur le plan visuel, sa capacité à capter l’âme du musicien pourrait faire toute la différence.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn