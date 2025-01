Oscar du meilleur film 2025 : tout comprendre du processus de nomination

Chaque année, l’Oscar du meilleur film incarne un subtil équilibre entre art, commerce et consensus. Mais comment on a sélectionné ces 10 finalistes parmi des centaines d’œuvres et quel rôle jouent les stratégies de vote dans cette course prestigieuse ?

L’Oscar du meilleur film est l’une des distinctions les plus convoitées de l’Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS). Il reflète l’état du cinéma et de la société. Contrairement aux autres catégories, ouvertes uniquement aux branches spécialisées, tous les membres votants de l’Académie participent à la sélection du meilleur film. Cela en fait une récompense d’une portée plus universelle. Gary Shapiro, président de l’AMPAS, a déclaré : « C’est la catégorie qui unit toutes nos branches et reflète ce que nous considérons comme le sommet du cinéma. »

Une histoire d’évolution des règles

Pendant des décennies, la catégorie se limitait à cinq nominations. Cependant, en 2009, face aux critiques pour des exclusions notables comme The Dark Knight, l’AMPAS a élargi le champ à 10 nominations. Cette ouverture permet une plus grande diversité, en incluant des succès commerciaux et critiques. Actuellement, la catégorie compte dix nominations fixes. Ce qui a offert une chance aux films comme Wicked ou Gladiator II d’accéder à cette reconnaissance.

Avec 9905 membres votants en 2024, un film doit obtenir 901 votes de première place pour garantir sa nomination. Ce nombre est déterminé grâce à un vote par choix classé. Chaque membre soumet une liste de cinq à dix films, classés par ordre de préférence. Les films les moins plébiscités sont éliminés en premier et les votes suivants sont redistribués. Ce système complexe garantit une certaine équité et diversité dans les nominations.

L’Académie commence par compter les votes attribués en première place. Les scrutateurs écartent les films avec le moins de votes et redistribuent leurs voix aux films classés en deuxième position sur les bulletins concernés. Ils répètent ce processus jusqu’à déterminer les dix films finalistes. Selon un analyste interne : « Cette méthode favorise des choix consensuels, mais peut exclure des films polarisants. »

Un système qui influence les films en compétition

Le vote par choix classé a changé la dynamique des campagnes pour les Oscars. Les studios privilégient désormais les stratégies visant à figurer dans les classements de nombreux votants. Les succès commerciaux et critiques, comme Oppenheimer ou Barbie, ont ainsi un net avantage. Mais certains films risquent d’être éclipsés. Comme l’a résumé un insider d’Hollywood : « Le système valorise les films qui plaisent largement, mais pas nécessairement les plus audacieux. »

Les dix films nommés seront annoncés le 17 janvier 2025, après des semaines de spéculations et de campagnes intensives. Cette année, les pronostics incluent des succès comme Dune: Part Two et des œuvres plus confidentielles comme Past Lives. Les membres de l’AMPAS, acteurs, réalisateurs et cadres, voteront en décembre pour définir leurs choix définitifs.

Avec l’ajout de 108 nouveaux membres cette année, le paysage évolue. La branche des cadres, en constante expansion, influence de plus en plus les résultats. Cela suscite des débats sur les priorités de l’AMPAS, comme l’explique un expert : « L’art et le commerce s’affrontent dans cette catégorie, ce qui rend chaque année unique. »

L’importance de cette distinction

L’Oscar du meilleur film reste un baromètre de l’industrie cinématographique, un moment où Hollywood célèbre ses réussites. Avec un système de vote unique et une portée universelle, cette récompense continue d’être le sommet de la reconnaissance artistique. Pour reprendre les mots d’un membre de l’Académie : « C’est la seule catégorie où tous les membres ont une voix, et c’est ce qui la rend si spéciale. »

