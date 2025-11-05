The Witcher saison 5 sur Netflix : Quel avenir pour les personnages de la série après la saison 4?

La saison 5 de « The Witcher » sur Netflix s’annonce comme un final non désiré ! Alors que la saison 4 s’est conclue avec Geralt fait chevalier, Yennefer disparue en mer et Ciri captive du terrifiant Leo Bonhart, nos héros sont plus séparés que jamais.

Leur destinée se jouera dans cette ultime bataille pour se retrouver et affronter leurs ennemis. Préparez-vous à une conclusion épique qui promet de pousser la « famille » au bord du gouffre !

« The Witcher » saison 5 : l’ultime chapitre se prépare dans l’ombre

Le sorceleur est de retour, mais la fin est déjà en vue ! Alors que la saison 4 s’achevait sur des retrouvailles manquées et de nouveaux périls, Netflix a officialisé que la saison 5 serait l’ultime chapitre de la série.

Tournée dos à dos avec la saison précédente, cette conclusion tant attendue promet de mener à son terme l’adaptation des livres d’Andrzej Sapkowski. La showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich l’assure : nous allons voir « poussés à leur limite absolue » les personnages qui forment cette famille si particulière.

Une longue attente pour un final… épique ?

Selon plusieurs sources, le tournage de la saison 5 est déjà bouclé depuis plusieurs semaines avant même la diffusion de la saison 4. Toutefois, les fans devront s’armer de patience. Lauren Schmidt Hissrich entre maintenant dans un long processus de post-production.

C’est la phase cruciale pour une série fantasy nécessitant des effets visuels ambitieux. Sur la base des délais observés pour la saison 4, tout porte à croire que le sorceleur ne pointera de nouveau le bout de son nez que fin 2026, voire début 2027.

Une distribution pléthorique pour l’ultime bataille

Pas de surprise du côté du casting : Liam Hemsworth endossera une nouvelle fois la médaille du loup en tant que Geralt de Riv. Et, les visages désormais emblématiques d’Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri) seront encore de la partie.

Les compagnons de route et antagonistes notoires seront également de la partie, de Regis (Laurence Fishburne) au redoutable Leo Bonhart (Sharlto Copley), en passant par l’infâme Vilgefortz (Mahesh Jadu) et l’empereur Emhyr (Bart Edwards). L’ultime bataille pour le Continent rassemblera donc toutes ses figures clés.

La course contre la montre pour sauver Ciri et le monde

La saison 5 devrait principalement adapter les deux derniers tomes de la saga littéraire, La Tour de l’Hirondelle et La Dame du Lac. Le scénario s’annonce haletant : Geralt, Yennefer et Ciri, toujours séparés, vont devoir se battre pour se retrouver tandis que des menaces multiples pèsent sur eux.

Entre la prophétie d’Ithlinne qui prédit la fin du monde par Ciri, la traque du mercenaire Bonhart et les machinations de Vilgefortz et d’Emhyr, nos héros n’ont plus une minute à perdre. La quête familiale se double d’une mission pour la survie du Continent tout entier.

