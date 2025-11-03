The Witcher saison 4 sur Netflix : Le destin de Ciri ouvre-t-il la voie à la saison 5 ?

Alors que Geralt affronte les conséquences de ses choix, dans la saison 4 de The Witcher sur Netflix, Ciri découvre peu à peu l’étendue vertigineuse de ses pouvoirs. La jeune lionceau de Cintra est-elle sur le point de bouleverser l’équilibre des continents ?

Entre prophéties ancestrales et menaces imminentes, son destin pourrait bien sceller non seulement l’avenir de la saison 5, mais celui de tout l’univers de The Witcher ! Le meilleur reste à venir…

Ciri, l’éternelle martyre : entre ombre et lumière dans The Witcher

Le calvaire de la princesse de Cintra n’en finit plus. Après avoir fui la chute de son royaume, survécu à la possession démoniaque et renoncé à ses pouvoirs magiques, Ciri plonge cette saison dans ses ténèbres intérieures.

L’actrice Freya Allan confie elle-même verser des larmes en lisant les scripts : « Mon cœur se brise constamment pour elle ». Capturée par des chasseurs de primes, la voilà qui rejoint les Rats, une bande de jeunes brigands, et endosse l’identité meurtrière de Falka pour oublier son passé.

Falka, ce double qui hante Ciri

Sous ce nouveau nom, Ciri bascule dans la brutalité. « Elle veut tout oublier et devenir cette personne froide et brutale », analyse Allan, mais on ne peut fuir ses origines. Son premier meurtre est rapidement suivi d’une initiation sexuelle ambiguë avec Mistle, membre des Rats.

Cette relation complexe naît d’une protection contre une agression, brouillant les frontières entre consentement et manipulation. Ciri y découvre la vulnérabilité affective sans pourtant dévoiler sa véritable identité.

Mistle, un miroir fracturé

Si Mistle se dévoile avec sincérité, Ciri persiste à cacher qui elle est vraiment, ce qui exaspère sa compagne. La showrunneuse Lauren Hissrich souligne cette dynamique romantique impossible : « Comment avoir une relation vulnérable avec quelqu’un qui ne montre qu’une partie de soi ? ». Cette méfiance mutuelle s’aggrave lorsque Ciri découvre que les Rats collaborent avec Nilfgaard, semant les graines de sa désillusion.

La trahison ultime et le crépuscule des Rats

Alors qu’elle s’apprête à abandonner la bande, Ciri apprend que le redoutable chasseur de primes Leo Bonhart s’apprête à les exterminer. Trop tard pour les sauver, elle est contrainte d’assister à la décapitation de Mistle. Une scène atroce pour l’héroïne, mais exaltante pour l’actrice : « Travailler avec Sharlto Copley a été une joie absolue. Il incarne parfaitement Bonhart ».

L’épée dans l’ombre : le duel à venir

Face à cette nouvelle épreuve, Freya Allan s’est montrée intrépide, poussant toujours plus loin la noirceur de son personnage. Le tortionnaire Bonhart continuera de hanter Ciri dans la saison 5, alors que Geralt et Yennefer s’élancent à sa rescousse.

Tournées consécutivement, ces ultimes saisons s’achèveront sur une conclusion mûrement réfléchie, entrelaçant même le destin de la jeune sorcière Nimue, un siècle plus tard. La boucle se refermera-t-elle enfin sur cette saga aussi cruelle que fascinante ?

