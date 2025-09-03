The Walking Dead : Daryl Dixon saison 3 dévoile un guest surprise dans son dernier trailer

Hold-up à Londres ! Le nouveau trailer de The Walking Dead : Daryl Dixon saison 3 vient de révéler une guest star aussi surprenante qu’explosive. Alors que Daryl et Carol explorent les ruines de la capitale anglaise, un personnage haut en couleur fait une entrée remarquée… et très maladroite !

Entre descentes en rappel improvisées et dialogues décalés, cet allié inattendu va bouleverser leur périple. Préparez-vous à une saison qui mêle humour, tension et zombies comme jamais !

Daryl et Carol à Londres : Rencontre avec un allié inattendu

La saison 3 de The Walking Dead : Daryl Dixon promet de dépayser ses héros – et les fans – en les envoyant à Londres. Alors qu’ils tentent de rentrer aux États-Unis, Daryl et Carol font une halte dans la capitale britannique. Là, ils rencontrent un personnage aussi surprenant qu’attachant. C’est Julian, interprété par le talentueux Stephen Merchant.

Une nouvelle vidéo dévoilée par la production montre leur première rencontre, aussi tendue que comique : Julian descend en rappel du toit de leur bâtiment avant de se retrouver immédiatement menacé par les armes de nos deux héros. Maladroit et visiblement nerveux, il semble pourtant bien intentionné.

Un catalyseur d’aventures aux intentions mystérieuses

D’après les indices glanés, Julian pourrait bien être celui qui va orienter la suite du périple. Après les événements de la saison 2, qui s’achevait dans le tunnel sous la Manche avec Codron toujours en fuite, Daryl et Carol cherchent un moyen de retourner en Amérique.

Julian proposerait de les aider à trouver un bateau. Mais visiblement, les choses ne se passent pas comme prévu, et le duo se retrouvera bloqué… en Espagne. Son intervention sera donc déterminante, mais aussi source de nouveaux dangers.

Dans une semaine, on retrouve Daryl & Carol pour la saison 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon !

Merci à AMC et à LEFT/Pilgrim pour leur confiance renouvelée, qui nous permet de repousser les limites de la créativité & des effets visuels. RDV le 8 septembre sur Paramount+ pic.twitter.com/F5bdfOVS81 — MPC – Paris & Liège (@MPCVFX_fr) September 1, 2025

Une touche d’humour dans un monde impitoyable

Le ton léger et maladroit de Julian contraste avec l’âpreté du monde post-apocalyptique. Stephen Merchant apporte une fraîcheur bienvenue, et son personnage pourrait devenir un allié de taille – ne serait-ce que pour apporter un peu d’humanité et d’autodérision.

Dans un univers où chaque rencontre est une menace, Julian semble apporter une lueur d’espoir et peut-être même des réponses sur ce qui est arrivé à Londres, pourtant considérée comme une ville sûre.

Un destin incertain pour ce nouveau venu

Si Julian s’annonce comme un personnage marquant, son avenir dans la série reste flou. Les bandes-annonces le montrant en Espagne sont silencieuses à son sujet, laissant planer le doute : est-il seulement encore en vie ? Serait-il sacrifié pour accentuer le drame ?

Pour l’instant, la production garde le suspense intact. Une chose est sûre : sa présence, même courte, impactera durablement le moral et les choix de Daryl et Carol.

Vers l’Espagne et au-delà : que nous réserve la suite ?

Avec l’aide – ou les conséquences des actions – de Julian, Daryl et Carol se dirigeront donc vers l’Espagne, où de nouvelles épreuves les attendent. Londres, étrangement vide de zombies, cache peut-être des secrets que Julian pourrait aider à percer.

Quoi qu’il advienne, cette saison s’annonce riche en rebondissements, en émotions et en dépaysement. Rendez-vous très bientôt pour savoir si Julian deviendra un compagnon de route… ou une simple note de bas de page dans leur longue quête de retour.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn