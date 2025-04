The Summer I Turned Pretty : dernier été pour Belly et les Fisher

Préparez vos mouchoirs, les fans de Belly, Conrad et Jeremiah vont vivre un dernier été sous haute tension. La saison 3 de The Summer I Turned Pretty débarque en juillet sur Prime Video. Mais attention, cette saison sera aussi la dernière… enfin, officiellement.

Adaptée de la trilogie littéraire de Jenny Han, cette série devenue culte tire sa révérence avec une saison 3 attendue de longue date. Annoncée dès août 2023, sa sortie a été retardée par les grèves hollywoodiennes. Le tournage, commencé en mai 2024, a enfin permis de caler une diffusion pour juillet 2025. Cette fois, on aura droit à 11 épisodes, un record pour la série.

La majorité des visages familiers reviendra pour conclure cette saga romantique. Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Rain Spencer, Jackie Chung et Rachel Blanchard seront de la partie. Seule absente confirmée : Kyra Sedgwick, alias Tante Julia. Rien n’est encore sûr pour sa fille Skye, incarnée par Elsie Fisher.

Le triangle amoureux de Belly atteint son point de rupture

Si vous pensiez que le choix de Belly à la fin de la saison 2 avait mis fin au suspense… détrompez-vous. Bien que Jeremiah ait récupéré le collier de l’infini et le cœur de Belly, Conrad n’est jamais loin. Et surtout, la dernière volonté de Susannah pèse toujours dans la balance : Belly doit veiller sur Conrad.

Jenny Han prévient d’ailleurs : « La saison 3 est intense. Elle traverse de vraies épreuves. » On peut donc s’attendre à un concentré d’émotions, de décisions douloureuses et, sans doute, de réconciliations inattendues.

Un possible détour par Paris ?

Des fans ont repéré Lola Tung filmant des scènes à Paris. Ce twist géographique n’existe pas dans le livre We’ll Always Have Summer, mais rien n’interdit à la série de prendre des libertés. Jenny Han l’a déjà fait auparavant, notamment avec la romance entre Steven et Taylor, inexistante dans les romans.

Si la série se termine, Prime Video et Jenny Han laissent la porte entrouverte pour d’éventuels projets complémentaires. Vernon Sanders, d’Amazon Studios, a d’ailleurs confirmé que l’univers de The Summer I Turned Pretty pourrait encore s’étendre : spin-offs, dérivés, tout est envisageable.

we’re officially rolling on #TheSummerITurnedPretty Season 3. 11 episodes coming your way. see you in Cousins in 2025 🫶 pic.twitter.com/uk7ewxvebr — The Summer I Turned Pretty (@thesummeritp) May 14, 2024

Jenny Han a déjà prouvé sa capacité à prolonger ses univers, comme elle l’a fait avec XO, Kitty, la série dérivée de À tous les garçons que j’ai aimés. On ne serait donc pas surpris de revoir Cousins Beach d’une façon ou d’une autre.

Cette saison finale promet de boucler la boucle avec élégance et nostalgie. Que Belly choisisse Conrad ou reste avec Jeremiah, ce dernier été marquera les esprits. Préparez les playlists, les flashbacks et les déclarations qui font pleurer : Cousins Beach s’apprête à faire ses adieux et on sera là pour les vivre jusqu’au dernier rayon de soleil.

