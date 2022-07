The Gray Man : on vous explique la fin et pourquoi il y aura une suite

L’histoire de The Gray Man, ce mercenaire s’enfuyant avec des secrets critiques, tire enfin à sa fin qui semble présager une suite.

The Gray Man est enfin terminée et la fiesta d’action des Russo Brothers est enfin sortie sur Netflix. Le film voit Ryan Gosling dans le rôle de Court Gentry, un mercenaire de la CIA Black Ops sous le nom de code : Sierra Six. Il interrompt sa mission lorsqu’il apprend un sombre secret sur le chef de mission Denny Carmichael. La CIA se lance alors à sa poursuite en faisant appel à Lloyd Hansen. Ce psychotique a tous les droits pour stopper Gentry en suite avec des informations critiques. Mais arrivera-t-il à sa fin ?

Pourquoi Gentry a interrompu sa mission ?

Gentry est un criminel recruté au sein du programme Sierra par Donald Fitzroy, un vétéran de la CIA. Carmichael, le nouveau chef succédant à Fitzroy, veut quant à lui, arrêter le programme Sierra. Gentry apprend que sa cible détient des informations sensibles qu’il lui remet avant de mourir. Ce pendentif contient une puce contenant toutes les informations qu’il détenait. Gentry décide alors de conserver la puce.

The Gray Man, Hansen a-t-il réussi à récupérer la fameuse puce à la fin ?

Gentry est alors poursuivi par Hansen et son équipe ainsi que par la police qui lui reproche l’explosion d’une bombe dans une maison. Hansen envoie son équipe tirer sur tout ce qui bouge dans un poste de police pour reprendre et tuer Gentry, mais n’y arrive pas. Miranda sauve in extremis Gentry de Hansen.

The Gray Man, sa fin expliquée : Claire Fitzroy, qui est-elle ?

Pour faire sortir Gentry, Hansen kidnappe Claire, la nièce de Donald Fitzroy. Fitzroy a dans le passé demandé à Gentry de s’occuper de sa nièce qui souffre d’une maladie. Gentry est finalement sorti de sa cachette pour la sauver en l’emmenant à l’hôpital.

Que se passe-t-il lors de la confrontation finale entre Gentry et Hansen ?

Après avoir sauvé Donald et sa nièce de Hansen, Gentry s’enfuit avec Claire, Donald ayant été touché par une balle. Gentry envoie ensuite Claire s’enfuir avec Miranda. Il affronte alors Hansen qui fut ensuite abattu par derrière par Brewer. Ce dernier sauve ainsi son poste et envoie Gentry en prison.

Brewer et Carmichael croient avoir le contrôle, mais déchantent rapidement en voyant que Gentry s’est échappé. Il s’est volatilisé avec Claire. Ce qui laisse présager une suite à ce titre actuellement disponible en streaming sur Netflix.

