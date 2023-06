The Flash : la fin et les scènes post-gen du film DC expliquées !

« The Flash » conclut son aventure avec une fin explosive et des scènes post-génériques captivantes, bouleversant l’univers cinématographique DC. Découvrez comment la confrontation entre les différentes versions de Flash mène à un sacrifice déchirant et au rétablissement du statu quo. De plus, plongez dans les indices sur l’avenir du DC Universe, avec un George Clooney en Batman temporaire. Une fin de The Flash qui laisse présager des changements majeurs pour la franchise.

Flash contre lui-même

Dans le film, on découvre que le véritable méchant de « The Flash » est le Flash lui-même. Le Flash plus âgé et alternatif de Barry Allen est marqué et fusionné avec des éclats de métal.

Nous l’appellerons « Flash démoniaque ». Il est celui qui a sabordé le Flash original du DCU, le faisant atterrir à la mauvaise époque. Cela l’a conduit à rencontrer une version alternative et plus jeune de lui-même, que nous appellerons « Flashpoint Flash ».

Les erreurs de Flashpoint Flash

L’échec de Flashpoint Flash à sauver tout le monde lors de la bataille contre Zod le fait sombrer dans la folie. Il jure de voyager dans le temps encore et encore jusqu’à ce qu’il réussisse.

Cela conduit finalement Flashpoint Flash à devenir Flash démoniaque. Nous apprenons également que les interventions constantes de Flash démoniaque dans le temps provoquent des collisions entre différents univers.

Des aperçus d’autres mondes

Nous apercevons des bribes d’autres mondes, dont un où Nicholas Cage joue Superman ! En tout cas, Flashpoint Flash réalise les erreurs de ses actes. Il fait le sacrifice ultime en se tuant lui-même, détruisant ainsi Flash démoniaque au passage.

Le sacrifice de Barry

Ensuite, dans l’une des scènes les plus déchirantes du DCU, nous voyons Barry remonter le temps. Il le fait pour faire un dernier câlin à sa mère avant de retirer la boîte de conserve de tomates de son chariot. Cela scelle ainsi son destin d’être assassinée comme dans la chronologie originale. Cela rétablit donc le statu quo.

Barry trouve son bonheur

Barry retourne dans le présent, juste à temps pour l’audience de son père. Son père est acquitté grâce à de nouvelles images découvertes par Wayne Enterprises. Barry célèbre tandis qu’Iris West le rattrape pour lui demander de dîner avec elle.



Tout va bien pour Barry. Juste au moment où il s’apprête à retrouver Bruce Wayne de Ben Affleck, il est accueilli par la version de George Clooney du personnage.

George Clooney en tant que Batman ?

Maintenant, sans plus tarder, abordons l’éléphant dans la pièce : George Clooney est-il vraiment le nouvel acteur Batman du DCU ? Dans la vidéo d’annonce de James Gunn pour le chapitre 1 du DCU, il a déclaré que « The Flash » est le film qui réinitialise l’ensemble de l’univers DC. Par conséquent, les événements du film conduisent directement à la nouvelle gamme de films et de séries télévisées du DCU de James Gunn.

George Clooney en tant que Batman temporaire

Donc, sur la base des déclarations de Gunn, nous pouvons dire avec une certaine certitude que les événements de « The Flash » sont effectivement canoniques. Donc pour répondre à la question : techniquement oui.

Le nouveau Batman de James Gunn, « The Brave and the Bold », est basé sur la série de Grant Morrison sur le personnage. « The Brave and the Bold » mettra en scène un Batman plus âgé. Il vivra des aventures avec son fils Damian Wayne en tant que Robin.

Jason Momoa reste Aquaman

Comme nous le soupçonnions, Jason Momoa reprendra son rôle d’Arthur Curry, mieux connu sous le nom d’Aquaman, après « The Flash ». La scène commence par Barry aidant un Aquaman très ivre à sortir d’un bar tout en essayant de lui expliquer le multivers. Finalement, son explication tombe dans l’oreille d’un sourd alors qu’Aquaman tombe la tête la première dans une flaque d’eau, ce qui agace Barry.

Les visages à venir dans la franchise DCU

Dans l’ensemble, la fin de « The Flash » offre autant d’émotion et d’humour que de caméos fous et d’easter eggs. Bien que nous n’ayons pas encore eu la chance de voir le visage du nouvel acteur de Superman du DCU, nous avons une idée assez claire. Des visages que nous verrons sans doute davantage à l’avenir.