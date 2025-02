J’ai testé la Rex VT Pro d’Imou ! Une caméra de surveillance plus que complète ?

La Rex VT Pro d’Imou est une caméra de surveillance intérieure qui semble vraiment sortir du lot. Contrairement aux caméras classiques, elle ne se contente pas de surveiller : elle interagit.

Avec sa résolution 5 MP en 3 K, sa rotation panoramique et son écran intégré de 2,4 pouces, elle ne se limite pas à filmer. Elle devient un véritable outil de communication à domicile. Pouvoir passer des appels vidéo directement depuis la caméra ? C’est une première pour moi, et j’avais hâte de voir si cette fonctionnalité était réellement utile ou juste un gadget. Alors, cette caméra est-elle un must-have ou une simple curiosité technologique ? Voici mon test complet.

Caractéristiques techniques

Qualité d’image : Caméra 5 MP avec une résolution de 2880 x 1620 pixels

: Caméra 5 MP avec une résolution de 2880 x 1620 pixels Champ de vision : 87° (horizontal), 48° (vertical), 108° (diagonal)

: 87° (horizontal), 48° (vertical), 108° (diagonal) Objectif : Fixe 3.6 mm

: Fixe 3.6 mm Zoom : 8x numérique

: 8x numérique Compression vidéo : H.265/H.264

: H.265/H.264 Fréquence d’images : Jusqu’à 15fps

: Jusqu’à 15fps Portée de la vision nocturne : Jusqu’à 20 m

: Jusqu’à 20 m Batterie : 2 000 mAh

: 2 000 mAh Mouvements motorisés : Rotation à 355° et inclinaison à 90°

: Rotation à 355° et inclinaison à 90° Taille de l’écran intégré : 2,4 pouces

: 2,4 pouces Dimensions : 63 × 60 × 124,5 mm

: 63 × 60 × 124,5 mm Poids : 290 g

: 290 g Température de fonctionnement : Entre -10 °C et 45 °C, avec une humidité inférieure à 95 %

: Entre -10 °C et 45 °C, avec une humidité inférieure à 95 % Connectivité : Wi-Fi 802.11b/g/n/ax (portée jusqu’à 50 m en champ libre)

: Wi-Fi 802.11b/g/n/ax (portée jusqu’à 50 m en champ libre) Audio bidirectionnel : Micro et haut-parleur intégrés

: Micro et haut-parleur intégrés Détection intelligente : Identification des mouvements, des personnes, des animaux et des sons suspects

: Identification des mouvements, des personnes, des animaux et des sons suspects Stockage : Carte microSD jusqu’à 512 Go

: Carte microSD jusqu’à 512 Go Consommation électrique : Moins de 7,3 W

: Moins de 7,3 W Certification : CE

Design et qualité de fabrication

Quand j’ai sorti la Imou Rex VT Pro de sa boîte, j’ai bien aimé son design sobre et moderne. Son revêtement noir mat lui donne un aspect élégant qui se fond facilement dans n’importe quel intérieur. Vous pouvez la placer sur une étagère, sur un bureau ou sur une table de chevet.

De plus, la Rex VT Pro d’Imou est compacte et légère avec ses 290 g. Elle sait se faire discrète tout en offrant une couverture quasi complète grâce à sa rotation horizontale à 355° et son inclinaison verticale à 90°. Mais ce qui attire immédiatement l’attention, c’est son écran intégré de 2,4 pouces. Il s’agit d’une particularité rare sur une caméra de surveillance, qui promet de faciliter les interactions directes.

Fonctionnalités clés et expérience utilisateur

La Rex VT Pro ne se contente pas de surveiller, elle réinvente la communication à domicile. Avec sa résolution Ultra HD 3K (2880 x 1620 pixels), chaque image est d’une clarté saisissante. Le moindre détail est capturé pour une surveillance sans compromis.

Mais ce qui la distingue vraiment, c’est son écran intégré de 2,4 pouces qui transforme cette caméra en véritable terminal d’appels vidéo. Vous souhaitez rassurer un enfant, répondre à un visiteur ou simplement échanger avec un proche ? La Rex VT Pro d’Imou facilite une interaction en face-à-face, où que vous soyez.

D’ailleurs, son mécanisme motorisé ajoute une dimension supplémentaire. La rotation panoramique à 355° et l’inclinaison à 90° permettent de garder un œil sur chaque recoin sans laisser place aux angles morts. Et même plongée dans l’obscurité, elle assure une vision nocturne infrarouge optimisée jusqu’à 20 mètres, ce qui garantit une vigilance infaillible, jour et nuit. C’est donc une caméra connectée qui ne se contente pas d’observer, mais qui crée du lien tout en protégeant votre foyer.

Détection intelligence et suivi automatique

En plus de filmer, la Rex VT Pro d’Imou analyse, anticipe et réagit en temps réel. Grâce à son intelligence artificielle embarquée, elle fait la différence entre un simple passage de votre chat et une réelle présence humaine. Fini les notifications inutiles, chaque alerte envoyée est pertinente. Vous êtes ainsi uniquement informé des mouvements qui comptent.

Mais ce qui la rend encore plus performante, c’est son suivi automatique des déplacements. Dès qu’un mouvement est détecté, la caméra l’accompagne en temps réel. Elle ajuste alors son angle pour ne rien laisser hors champ. Plus besoin de repositionner manuellement la vue ! La Rex VT Pro d’Imou fait le travail toute seule. Elle vous assure une surveillance fluide et intelligente, même lorsque vous êtes loin de chez vous.

Batterie et stockage

Avec sa batterie intégrée de 2000 mAh, la Imou Rex VT Pro ne vous laisse jamais dans le noir. Même en cas de coupure de courant, elle continue de fonctionner jusqu’à 30 minutes supplémentaires. Elle garantit ainsi une surveillance sans interruption lorsque vous en avez le plus besoin.

Côté stockage, la flexibilité est au rendez-vous. Vous pouvez sauvegarder vos vidéos en local grâce à une carte microSD pouvant aller jusqu’à 512 Go. Si vous préférez accéder à vos enregistrements où que vous soyez, vous pouvez opter pour le cloud sécurisé Imou Protect. Plus besoin de choisir entre autonomie et sécurité, la Rex VT Pro vous offre les deux.

