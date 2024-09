Test du Reolink Home Hub : Un système vraiment utile pour la surveillance de votre domicile ?

Dans cet article, on explore le monde de la domotique avec un examen approfondi du Reolink Home Hub, un système de stockage local conçu pour les caméras Reolink alimentées par batterie ou par énergie solaire.

Contrairement aux modèles précédents, ce nouveau hub innovant permet d'enregistrer les vidéos sans avoir besoin d'insérer une carte micro SD dans chaque caméra. Il simplifie ainsi la gestion des enregistrements tout en reforçant la sécurité de vos données. De plus, il a la capacité de connecter jusqu'à huit caméras. Vous pouvez donc profiter d'une étendue pour la surveillance de votre maison. Les passionnés de domotique seront aussi ravis d'apprendre que le Reolink Home Hub dispose d'une fonctionnalité spéciale pour une intégration avec Google Assistant. Nous vous dévoilerons tous les détails à ce sujet au fil de cet article.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 9,5 x 9,5 x 16,2 cm

: 9,5 x 9,5 x 16,2 cm Poids : 0,77 kg

: 0,77 kg Capacité du stockage local : 64 Go

: 64 Go Connectivité : Wi-Fi

: Wi-Fi Résolution vidéo : 16 MP

Test du Reolink Home Hub : Déballage et design

En ouvrant la boîte du Reolink Home Hub, on découvre une série d'accessoires essentiels pour installer facilement le système. À l'intérieur, vous trouverez un adaptateur secteur de 12 volts et 1 ampère accompagné d'un câble d'un mètre de long pour l'alimentation. Il y a également un câble Ethernet de la même longueur pour relier le hub à votre réseau domestique, ce qui est essentiel pour qu'il fonctionne correctement.

Le hub lui-même est assez compact, avec une hauteur de 160 mm et une largeur de 95 mm. Il possède des grilles d'aération sur le dessus et le dessous pour la ventilation, évitant la surchauffe. À l'arrière, vous verrez un code QR pour le jumelage et un haut-parleur qui fait aussi office de sirène. Vous y trouverez également deux emplacements pour des cartes micro SD, pouvant accueillir jusqu'à 512 Go chacune. Cependant, le hub est déjà livré avec une carte micro SD de 64 Go. Ainsi, vous pouvez commencer à enregistrer vos vidéos dès sa mise en route.

Test du Reolink Home Hub : Principales fonctionnalités

Concrètement, le Reolink Home Hub est un enregistreur vidéo en réseau (NVR), capable de gérer jusqu'à huit caméras Reolink, qu'elles soient alimentées par batterie, branchées sur secteur ou connectées via Wi-Fi. Si vous avez des besoins plus importants, une version pro sera bientôt disponible, supportant jusqu'à 16 caméras.

Côté stockage, le hub est équipé de deux emplacements pour cartes micro SD. Il peut accueillir jusqu'à 1 To de données avec deux cartes de 512 Go. Une carte de 64 Go est incluse pour que vous puissiez commencer tout de suite. Reolink vous donne la possibilité de stocker toutes vos vidéos localement sans avoir à souscrire un abonnement. Cependant, il propose aussi des options de stockage sur le cloud à des prix raisonnables. Vous pouvez également transférer les enregistrements vers un emplacement externe via FTP.

Le Home Hub se connecte à votre réseau domestique via un câble Ethernet et crée son propre réseau Wi-Fi pour communiquer avec les caméras. Pour une sécurité accrue, les vidéos sont cryptées, empêchant tout accès non autorisé en cas de vol du hub ou des cartes SD.

Test du Reolink Home Hub : Configuration et mise en route

Pour configurer le Reolink Home Hub, commencez par insérer une carte micro SD dans le hub. Puis, branchez-le à votre routeur avec un câble Ethernet et connectez-le à une prise électrique. Ensuite, ouvrez l'application Reolink sur votre smartphone. Si votre téléphone est déjà connecté à votre réseau Wi-Fi, le hub devrait s'afficher automatiquement dans la liste des appareils. Sélectionnez le Reolink Home Hub, initialisez l'appareil, créez un mot de passe et formatez la carte SD pour préparer le stockage des vidéos.

Vous pouvez aussi activer le cryptage des fichiers pour protéger vos enregistrements en définissant un code de sécurité. Une fois le hub configuré, il est temps d'ajouter vos caméras. Choisissez simplement les caméras que vous souhaitez connecter depuis la liste des appareils disponibles dans l'application. Confirmez les paramètres, et elles seront prêtes à fonctionner avec le hub. Voilà, votre système de surveillance est maintenant opérationnel !

Test du Reolink Home Hub : Performance de l'application dédiée

L'application dédiée au Reolink Home Hub est intuitive et bien pensée. Elle dispose d'une interface divisée en deux parties : la première pour la gestion du hub, et la seconde pour les caméras connectées. Dès l'écran d'accueil, vous pouvez facilement voir l'état de votre hub et vérifier l'espace de stockage disponible sur les cartes micro SD. Vous avez également la possibilité de consulter des informations sur le modèle et le firmware.

L'application vous permet de gérer les réseaux Wi-Fi 2,4 et 5 GHz de vos caméras. Il ajuste automatiquement la fréquence pour optimiser la vitesse et éviter les interférences. Vous pouvez aussi activer des notifications push pour être alerté en cas de problème, comme un manque d'espace de stockage.

Pour plus de sécurité, des alertes critiques peuvent être configurées pour apparaître même lorsque votre téléphone est en mode Ne pas déranger. De plus, l'application offre des options avancées, comme l'envoi d'alertes par email et la configuration FTP. Elle vous permet également de partager l'accès au hub avec d'autres utilisateurs, en leur donnant un accès complet ou simplement pour visualiser les caméras.

Test du Reolink Home Hub : Expérience d'utilisation

Le Reolink Home Hub offre une expérience utilisateur satisfaisante, particulièrement pour ceux qui possèdent des caméras sans fil de la même marque. D'abord, son installation est simple et sa portée Wi-Fi comparable à celle d'autres solutions comme la HomeBase d'Eufy. De plus, la connexion reste stable, même à une distance de 75 pieds, et malgré un mur intermédiaire. La qualité vidéo reste aussi fidèle aux spécifications des caméras, qu'elles soient en 4K ou 2K. En termes de notifications, le délai reste minime, même en utilisant un réseau 5G. Les alertes arrivent rapidement.

Un point fort du Hub est sa compatibilité avec Google Assistant et Alexa, bien qu'il faille mettre à jour le firmware manuellement pour en profiter pleinement. Cela peut sembler un peu technique, mais le jeu en vaut la chandelle pour ceux qui veulent une intégration complète de leur système de surveillance.

Verdict Le Reolink Home Hub est un excellent choix pour centraliser et optimiser l'utilisation des caméras Reolink. Il vous permet de profiter de toutes leurs fonctionnalités sans avoir à souscrire à un abonnement payant. Cette solution est aussi bien fiable que pratique pour ceux qui souhaitent simplifier la gestion de leur système de sécurité. Elle représente un investissement solide pour une maison connectée. On aime Qualité vidéo impeccable

Stockage initial des enregistrements fourni On aime moins Uniquement compatible avec les caméras Reolink

Mise à jour manuelle du firmware nécessaire pour profiter de l'intégration avec Google Assistant

