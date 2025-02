J’ai testé le Professional Go de Lexar ! Une solution de stockage vraiment parfaite pour les créateurs nomades ?

Créer du contenu en déplacement, c’est jongler avec le stockage, les accessoires et les connexions. Utiliser un SSD externe peut alors grandement aider. Et s’il fait aussi office de hub, c’est encore mieux ! C’est exactement ce que promet le Professional Go de Lexar.

Ses vitesses de transfert vont jusqu’à 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Il permet même d’enregistrer en Apple ProRes 4K à 60 FPS directement depuis un iPhone 15 Pro/Max. Mais ce qui m’a vraiment intriguée, c’est son hub intégré qui fournit des ports USB supplémentaires pour connecter facilement mes accessoires. Une idée brillante, mais est-ce suffisant pour en faire un indispensable ? Après l’avoir testé sous toutes les coutures, voici mon verdict !

Caractéristiques techniques

Dimensions : 2,54 x 4,34 x 0,81 cm

: 2,54 x 4,34 x 0,81 cm Poids : 13 g

: 13 g Capacité de stockage : 1 To ou 2 To

: 1 To ou 2 To Vitesse de lecture : Jusqu’à 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture

: Jusqu’à 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture Hub intégré : 4 ports USB Type-C, jusqu’à 10 Gbps de débit

: 4 ports USB Type-C, jusqu’à 10 Gbps de débit Compatibilité : Mac, Windows, iOS, Android, iPhone 15 Pro/Max et plus, tablettes, PC, caméras

: Mac, Windows, iOS, Android, iPhone 15 Pro/Max et plus, tablettes, PC, caméras Résistance : IP65, anti-chute jusqu’à 1 mètre

: IP65, anti-chute jusqu’à 1 mètre Températures de fonctionnement : 0 °C à 50 °C pour le SSD, -10 °C à 50 °C pour le Hub

Un design compact et malin

Dès que je l’ai eu en main, j’ai tout de suite été bluffée par le Professional Go de Lexar. Ultra-compact, il tient dans la paume de ma main et se glisse discrètement dans une poche ou une sacoche d’appareil photo. Son design minimaliste, avec un boîtier en silicone robuste, respire la solidité. Ici, pas question d’un SSD fragile qu’on hésite à trimballer en vadrouille. Celui-ci est clairement conçu pour suivre le rythme des créateurs nomades.

D’ailleurs, il est certifié IP65, donc résistant à la poussière et aux éclaboussures. Il peut également encaisser une chute d’un mètre sans broncher. De quoi l’emmener partout sans stress.

Autre détail que j’adore : la conception plug-and-play sans câble. Pas de fils qui traînent, pas de prises en tête, le disque dur externe se connecte directement aux appareils USB-C, et c’est parti ! Et pour encore plus de flexibilité, Lexar a pensé à inclure des adaptateurs USB-C (mâle-mâle et mâle-femelle). Il fournit également un câble adaptateur cold shoe, parfait pour adapter mon setup en fonction de mes besoins.

Fonctionnalités clés

Le Professional Go de Lexar ne se contente pas d’être un simple espace de stockage. Ce qui le différencie de ses concurrents, c’est son hub intégré. Si comme moi, vous utilisez un MacBook ou un ultrabook moderne, vous savez à quel point la connectique est un vrai casse-tête. Avec quatre ports USB-C, fini les galères de dongles et d’adaptateurs. Tout est directement intégré, et c’est un énorme plus au quotidien.

Vous pouvez, par exemple, brancher des accessoires essentiels, comme un micro, une lumière ou une batterie externe. On peut l’utiliser de manière minimaliste en mode ultra-portable ou créer une station de travail complète en un clin d’œil. Bref, une conception intelligente et ultra-flexible, pile ce qu’il faut pour toute setup mobile.

Petit regret tout de même : pas de lecteur de cartes SD ou microSD. Dommage, car avec une telle orientation vers les créateurs, ça aurait été un ajout parfait. Pour ceux qui manipulent des fichiers sensibles, le Professional Go de Lexar prend en charge le chiffrement matériel pour protéger les données. Ce n’est pas forcément un critère primordial pour tout le monde. Cependant, ça peut rassurer ceux qui transportent des fichiers professionnels ou confidentiels.

Rapidité et efficacité

Place aux performances, et autant dire que ça envoie du lourd ! Le Professional Go de Lexar est équipé d’une interface USB 3.2 Gen 2. Il promet donc des vitesses allant jusqu’à 1 000 Mo/s en lecture et en écriture. Mais qu’en est-il en conditions réelles ?

Sur un MacBook Pro M1 et un PC sous Windows 11, j’ai lancé plusieurs tests de transfert et les résultats sont plus que convaincants. En lecture, les performances affichées étaient d’environ 950 Mo/s, et en écriture, elles avoisinent les 900 Mo/s.

Bien sûr, ces chiffres varient légèrement selon les fichiers transférés, mais dans l’ensemble, ce SSD assure un débit ultra-fluide. Il est parfait pour gérer du contenu lourd. Que ce soit pour le montage vidéo 4K, la retouche photo sous Lightroom ou la sauvegarde rapide de gros projets, tout se fait sans latence ni ralentissement.

Autre point que j’ai particulièrement apprécié : aucune surchauffe notable, même après plusieurs minutes de transferts intensifs. Pas de ralentissement, pas de perte de performance : Le Professionnal Go de Lexar est clairement conçu pour une utilisation pro, y compris en production intensive. Avec sa solidité, sa rapidité et sa fiabilité, il s’avère ultra-performant, en plus d’être diablement pratique. C’est tout ce qu’on attend d’un SSD haut de gamme.

Expérience utilisateur

Côté compatibilité, aucune mauvaise surprise. Le Professional Go de Lexar est totalement plug-and-play, que ce soit sous Windows, macOS ou Android. Pas besoin de chercher ou d’installer des pilotes : je l’ai branchée et elle a été immédiatement reconnue.

Pour les utilisateurs Apple, elle est nativement reconnue sur Mac, que ce soit sur un MacBook Pro ou un iPad Pro. C’est un excellent point pour ceux qui travaillent à la fois sur ordinateur et tablette.

Autre avantage : le formatage est adaptable en fonction des besoins. Vous voulez une compatibilité universelle entre Mac et PC ? Optez pour exFAT. Besoin d’optimiser les performances pour un système spécifique ? Passez en APFS sur macOS ou en NTFS sur Windows. Bref, prête à l’emploi et ultra-intuitive, cette Lexar coche toutes les cases côté ergonomie.

