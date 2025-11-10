Vous débutez sur Tekken 8 ? Choisissez ces personnages pour des combos faciles!

Nouveau sur Tekken 8 et déjà submergé par les cinquante combattants disponibles ? Pas de panique ! Certains personnages sont de véritables pépites numériques, offrant des combos dévastateurs qui s’exécutent presque tout seuls.

Oubliez les enchaînements impossibles qui vous brisent les doigts : nous avons déniché pour vous les champions idéaux pour enchaîner les victoires sans prise de tête. Prêt à impressionner l’arène sans devenir un moine du clavier ? Suivez le guide, le king of the iron fist n’a jamais été aussi accessible.

10 – Jin : Un excellent combattant polyvalent

Jin est le protagoniste principal de la série Tekken et est généralement le personnage le plus simple d’accès dans ces jeux. Il possède des combos simples, des attaques rapides et un jeu très équilibré qui en fait un touche-à-tout. Sa parade est également très efficace et vous permet de contre-attaquer l’adversaire en appuyant simplement sur « avant » quand il vous attaque. Ses autres coups, comme la Frappe Karaté et la Wave Dash, sont également faciles à apprendre et constituent un excellent choix pour les débutants.

9 – Paul : Simple mais puissant

Paul est l’un des personnages les plus basiques du jeu en raison de la simplicité et de l’efficacité de sa panoplie de coups. Presque toutes ses attaques peuvent être exécutées avec une seule touche, et elles infligent beaucoup de dégâts. Bien que Paul soit plutôt lent par rapport aux autres combattants, cela ne devrait pas avoir beaucoup d’importance quand on débute, car vous devez simplement vous concentrer sur le fait de toucher l’adversaire quelques fois. De plus, si vous apprenez certaines de ses séries de coups enchaînés, il peut devenir encore plus redoutable et vous guidera facilement à travers les rangs inférieurs.

8 – Leroy : Un choix sous-estimé

Bien que Leroy ne soit pas le personnage le plus puissant du jeu, il reste un très bon choix pour les débutants. C’est l’un des meilleurs combattants pour mettre la pression sur les ennemis et il peut enchaîner les coups pour ne pas laisser à vos adversaires le temps de réfléchir. Sa posture Hermite est également très efficace, et ses coups sont excellents pour infliger des dégâts continus et user ses opposants progressivement. Il est probablement l’un des meilleurs combattants à choisir si vous arrivez d’un jeu de combat en 2D.

7 – Alisa : La favorite des joueurs

Alisa est un personnage très souvent choisi dans le mode classique de Tekken 8. Elle est très mobile et ses postures lui permettent de se déplacer dans l’arène encore plus rapidement. Alisa utilise ses améliorations technologiques, comme ses roquettes et ses tronçonneuses, pour infliger énormément de dégâts. Ses attaques à la tronçonneuse sont l’une des principales raisons de son taux d’utilisation élevé, car ces coups peuvent être enchaînés pour maintenir constamment la pression sur l’adversaire et le coincer dans un angle.

6 – Claudio : Pour surpasser ses adversaires

Claudio est un combattant qui privilégie les coups uniques ; il ne possède pas de panoplie de mouvements avancés et compte sur le fait de surpasser l’ennemi en choisissant bien le timing et en contre-attaquant. Il a également des combos très simples, assez intuitifs, qui ne demandent pas trop de réflexion. Sa posture Étoile Filante est également extrêmement puissante et certains de ses coups dans cette stance, comme l’Aurora Pactum et l’Avaritia Burst, peuvent infliger des dégâts considérables, même s’ils sont difficiles à apprendre au début.

5 – Jack-8 : Une machine de combat

Jack est un autre combattant très facile à prendre en main pour les nouveaux venus, en raison de son style de jeu simple et de sa grande puissance. Ses attaques d’esquive de très longue portée sont capables d’user les ennemis et ses attaques basses sont également très difficiles à contrer. Les personnages comme Jack sont excellents lorsque vous parvenez à vous coller à vos adversaires. Cela compense leur manque de mobilité et rend leurs coups à courte distance mortels. Il est également l’un des meilleurs combattants du jeu quand la Chaleur est activée, car il peut infliger des dégâts significatifs avec des mouvements faciles à exécuter comme son Assaut du Pistolet à Piston et l’Explosion Tulipe.

4 – Law : Une bête agile

Bien que Law ait été un personnage complexe dans les précédents jeux Tekken, il semble que les développeurs aient décidé de le rendre beaucoup plus simple cette fois-ci. La plupart de ses combos dans ce jeu, comme l’Assaut Furieux, nécessitent simplement d’appuyer plusieurs fois sur une seule touche et ont l’air bien plus impressionnants qu’ils ne sont difficiles à réaliser. Il est également l’un des combattants les plus rapides du jeu et compense ses dégâts relativement faibles par son agilité, qui peut s’avérer bien plus mortelle dans les rangs inférieurs, surtout si vous apprenez à l’utiliser à votre avantage.

3 – Jun : L’une des meilleures combattantes du jeu

Bien que Jun n’ait pas beaucoup de combos ou d’exécutions complexes, elle inflige certains des plus gros dégâts du jeu et peut être très difficile à affronter. Ses attaques basses mortelles et ses projectiles font d’elle l’un des meilleurs personnages, quel que soit votre rang. Il existe également de nombreux combos astucieux que vous pouvez apprendre avec Jun, qui sont très utiles dans les rangs inférieurs, car vos adversaires n’auront aucune idée de comment les contrer.

2 – Dragunov : Le cauchemar des joueurs

Dragunov est peut-être le personnage le plus agaçant à affronter à cause de sa panoplie de coups variée. Ses coups bas et médians sont super efficaces et vous permettent d’être aussi agressif que vous le souhaitez et de vous rapprocher de vos opposants. C’est l’un des personnages les plus populaires en mode classé de Tekken 8 et la meilleure façon de le contrer est de le choisir vous-même. Ses coups sont assez simples et infligent beaucoup de dégâts, ce qui est tout ce que l’on peut attendre d’un combattant facile.

1 – Azucena : Une touche-à-tout

Azucena est une combattante qui peut tout faire. Elle est très mobile, tout en pouvant infliger beaucoup de dégâts avec ses attaques et combos variés. Ses combos peuvent sembler difficiles au début, mais tous les joueurs peuvent les maîtriser avec un peu de pratique. Sa posture de parade automatique, où elle peut éviter n’importe quelle attaque haute ou basse, est également extraordinaire et fait d’elle un choix de premier ordre pour les débutants comme pour les joueurs expérimentés. Azucena devrait être le personnage par défaut pour tous les joueurs qui ne sont pas encore sûrs de leur style de jeu et qui veulent un bon combattant capable de tout gérer.

