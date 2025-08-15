Tekken 8 : Un portage sur Nintendo Switch 2 est-il réaliste ?

Alors que Street Fighter 6 cartonne sur Nintendo Switch 2, les fans de Tekken 8 réclament leur tour. Mais Katsuhiro Harada, le directeur de la saga, tempère les espoirs : « Ce serait un bon choix commercial… mais un sacré défi technique ! ».

Entre l’engouement pour la console (6 millions vendues) et le travail colossal pour adapter l’Unreal Engine 5, Bandai Namco hésite encore. Alors, prêt à parier sur ce portage explosif ?

Tekken 8 sur Switch 2 : Le défi technique qui pourrait relancer la franchise

Avec 5 millions de ventes, les fans de Tekken 8 veulent maintenant que le jeu soit aussi intégré parmi la liste de ce qui est jouable sur Nintendo Switch 2. Le directeur Katsuhiro Harada a récemment évoqué cette possibilité lors d’un entretien avec Eurogamer.

Il a même qualifié l’idée d’ »option intéressante » mais comme vous pouvez l’imaginer, il y a des défis techniques majeurs à résoudre en amont. Avec ses 3 millions de copies vendues (dépassant déjà Tekken 7), le jeu pourrait en effet élargir son audience… si Bandai Namco parvient à dompter l’Unreal Engine 5 sur la console hybride.

Un casse-tête technologique

Sinon, Katsuhiro Harada ne mâche pas ses mots : adapter Tekken 8 à la Switch 2 nécessiterait « énormément de travail« . Le jeu, conçu pour exploiter les capacités des PS5 et Xbox Series X, devrait être considérablement optimisé pour tourner sur le matériel de Nintendo.

Malgré le DLSS 3.1 évoqué dans les fuites, ce n’est pas assez. C’est donc un défi de taille, alors que même les récentes mises à jour du jeu (comme l’ajout controversé du personnage Fahkumram) ont divisé la communauté. Mais tout le monde veut aussi pouvoir jouer le personnage de Jun Kazama, nouveauté phare dans le jeu.

L’appât du gain

Avec 6 millions de Nintendo Switch 2 vendues en deux mois et des exclusivités comme The Duskbloods (FromSoftware), la plateforme est un eldorado pour les éditeurs de jeux vidéos. Katsuhiro Harada reconnaît que ce portage serait « une excellente décision commerciale ».

C’est notamment le cas après les déceptions des DLC (comme le crossover Karate Kid) qui ont refroidi les joueurs. Par conséquent, un succès sur Switch 2 pourrait redorer l’image de ce jeu critiqué pour son gameplay trop agressif.

La balle dans le camp de Nintendo

Toutefois, les exigences strictes de Nintendo compliquent la donne. Les studios doivent prouver qu’ils exploiteront les spécificités de la console (4K/60 fps en docked, 1440p en portable). Bandai Namco, déjà partenaire avec Super Smash Bros., a un atout… mais devra convaincre que Tekken 8 justifie un tel effort.

Verdict : patience et optimisme sont de mise

Si Harada ne ferme aucune porte, il tempère les attentes : « Rien à annoncer pour l’instant« . Entre opportunité marché et cauchemar technique, le sort de Tekken 8 sur Switch 2 dépendra peut-être… des ventes de Street Fighter 6 sur la plateforme. En attendant, les combattants devront se contenter de leurs manettes next-gen.

