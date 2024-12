tado° X Black Friday : Économisez jusqu’à 50% sur votre chauffage

Le Black Friday est l’occasion idéale pour améliorer votre confort domestique et de réduire vos factures d’énergie. tado°, spécialiste du chauffage intelligent, vous offre des réductions exceptionnelles allant jusqu’à 50 % sur sa gamme tado° X. Lancés en mai dernier, ces produits allient simplicité d’utilisation, installation facile et fonctionnalités intelligentes pour optimiser votre chauffage et climatisation. Profitez de ces offres avant qu’elles ne disparaissent !

Chauffage intelligent à prix réduit

Pour le Black Friday, le tado° Thermostat Intelligent X – Kit de démarrage est l’une des meilleures offres. Avec une réduction de 50 %, vous pouvez acquérir ce kit pour seulement 99,99 € au lieu de 199,99 €. Ce kit comprend un thermostat intelligent et un routeur de bordure Thread Bridge X. Ils permettent une gestion précise de la température de votre maison. Ce thermostat peut remplacer un modèle traditionnel et fonctionne aussi bien avec des chaudières, des chauffages au sol, ou des systèmes de pompe à chaleur. Il vous permet de contrôler votre chauffage pièce par pièce pour une gestion énergétique optimale. C’est la solution idéale pour ceux qui cherchent à maximiser l’efficacité de leur chauffage. Elle permet également de réduire leur consommation.

Optimisez votre confort avec la Tête Thermostatique Intelligente X

Si vous souhaitez aller plus loin dans le contrôle de la température de chaque pièce, le Pack Trio Têtes Thermostatiques Intelligentes X est une excellente option. Ce pack est actuellement proposé à 149,99 €. Il y a donc 45 % de réduction par rapport au prix habituel de 274,99 €. Ces têtes thermostatiques, faciles à installer, vous permettent de réguler la température de vos radiateurs de manière intelligente et personnalisée. Leur conception est innovante. Il se présente avec un écran tactile haute résolution et une batterie rechargeable via USB-C. Cela facilite l’utilisation et réduit les coûts liés au remplacement des piles. De plus, ces têtes sont compatibles avec presque tous les radiateurs équipés de vannes thermostatiques. Elles peuvent être contrôlées directement via l’application tado°.

Contrôle intelligent de la climatisation et autres fonctionnalités

tado° ne se limite pas uniquement au chauffage. Le Contrôle Connecté de la Climatisation V3+ est disponible à 59,99 € avec une réduction de 48 %. Il permet de contrôler tous les climatiseurs et pompes à chaleur domestiques équipés d’une télécommande infrarouge. Grâce à des fonctionnalités intelligentes comme la géolocalisation et la détection de fenêtres ouvertes, tado° optimise la consommation d’énergie. Il active la climatisation uniquement lorsque c’est nécessaire.

Avec ces produits tado°, vous pouvez non seulement réduire vos factures énergétiques mais aussi bénéficier d’une gestion plus précise et plus flexible de votre confort à domicile. N’attendez plus pour profiter de ces offres exceptionnelles pendant le Black Friday !

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

