Switch 2 OLED en approche ? Les dépenses secrètes de Nintendo mettent la puce à l’oreille !

Les comptes de Nintendo font jaser les observateurs. Une ligne de dépenses inhabituelle, repérée dans les derniers documents financiers, semble trahir l’achat massif de dalles OLED. Est-ce que cela signifie que la Switch 2 OLED arrive ?

Les analystes n’ont pas tardé à faire le rapprochement avec la future Switch 2 et une possible déclinaison haut de gamme. S’agit-il d’un modèle définitif ou d’une version de luxe qui sortirait peu après le lancement ? Aucune annonce officielle pour le moment, mais ces mouvements discrets suffisent à alimenter les espoirs des joueurs qui rêvent d’un écran plus éclatant pour leurs aventures nomades.

Voici les informations essentielles contenues dans le texte à propos de la Nintendo Switch 2 OLED, présentées de manière structurée pour une lecture plus facile.

Un budget Recherche & Développement en forte hausse

Le rapport fiscal 2026 de Nintendo montre une augmentation significative des dépenses de R&D. Le budget a atteint 177,8 milliards de yens, soit un bond de 23,7 % par rapport à l’année précédente. Historiquement, de telles hausses chez Nintendo précèdent souvent la sortie de nouvelles consoles ou de révisions matérielles (par exemple, la Switch Lite en 2019 ou le premier modèle OLED en 2021).

Des indices techniques issus d’une fuite de données

En janvier 2026, l’exploration de la base de données du site des comptes Nintendo a révélé un nouvel identifiant mystérieux nommé « OSM ». Ce code inconnu a immédiatement alimenté les spéculations. Les analystes pensent qu’il pourrait désigner soit une Switch 2 Lite plus abordable, soit un modèle OLED amélioré de la Switch 2. Nous le mentionnons d’ailleurs dans notre article de mars 2026.

♦️ Nintendo préparerait une Switch 2 OLED et Lite : des prix très abordables



👉 pic.twitter.com/OhaqiMnxBa — Anthracite Médias (@Anthra_Medias) May 11, 2026

Une stratégie de prix pour relancer les ventes

Avec la récente augmentation du prix de la Switch 2 standard, les observateurs et d’anciens responsables marketing de Nintendo (Kit et Krysta) estiment qu’un modèle plus accessible aurait du sens commercial. Un prix de vente conseillé autour de 350 $ est évoqué pour une éventuelle Switch 2 Lite, mais une version OLED premium pourrait aussi voir le jour pour satisfaire une autre tranche du marché.

Une possible obligation légale plutôt qu’une innovation

Le rapport mentionne aussi une piste moins enthousiasmante. La hausse du budget R&D pourrait en partie s’expliquer par une mise en conformité avec la réglementation européenne sur le droit à la réparation. Nintendo a récemment dû modifier la conception de sa console portable actuelle pour permettre aux utilisateurs de remplacer la batterie plus facilement.

En résumé, si une Switch 2 OLED (ou Lite) est fortement soupçonnée à cause de l’augmentation des dépenses et des fuites, rien n’est encore officiel ; une partie de cet argent finance peut-être simplement des obligations réglementaires.

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