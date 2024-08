SupraCell : 3 choses que la série Netflix fait mieux que The Boys

Découvrez comment SupraCell, la nouvelle série de Netflix, a détrôné The Boys, la série qui explore le côté sombre, provocante et cynique de l'univers des super-héros !

Après The Boys, il faut croire que les fans des séries dédiées aux super-héros se sont tournés vers SupraCell (SupaCell en VO), la série Netflix dédiée au monde des super-pouvoirs ! Alors que cette dernière n'a fait que ses débuts sur la plateforme de streaming, elle fait déjà parler d'elle en bien. Cela est sans aucun doute dû à sa capacité à réinventer les codes du genre tout en apportant une perspective fraîche et captivante.

Alors, si vous vous demandez pourquoi SupraCell est sur le point de dépasser The Boys en termes d'audience, avec une note de 100 % sur Rotten Tomatoes, voici quelques points que vous devez savoir sur cette série.

SupraCell : des personnages avec des émotions plus profondes à la Netflix !

Vous l'aurez sûrement remarqué, les personnages dans The Boys sont souvent remarqués par leur cynisme, leur violence ou leur désir de vengeance. Certes, les réalisateurs ont su mettre en avant cette différence pour captiver le public, sauf que parfois, le manque de profondeur émotionnelle se fait ressentir. Les motivations des personnages étant souvent réduites à leurs instincts les plus primaires, le public n'arrive pas à s'identifier à eux.

Par contre, SupraCell de Netflix excelle dans l'exploration des dimensions psychologiques et émotionnelles de ses personnages. Chaque super-héros de la série est confronté à des dilemmes moraux complexes et à des émotions conflictuelles qui rendent l'intrigue plus profonde.

On peut ressentir que les personnages sont de vrais humains avec leurs faiblesses et leurs forces. Cette richesse émotionnelle permet aux spectateurs de s'identifier davantage à ces personnes lambdas qui se sont vu doter de super-pouvoirs du jour au lendemain. Les liens sont ainsi beaucoup plus forts et plus authentiques.

Une critique sociale plus nuancée et subtile

La série The Boys est célèbre pour sa critique acerbe de la société moderne et du culte des célébrités. Cependant, cette critique est souvent délivrée de manière frontale, presque brutale. Elle ne laisse que peu de place à l'interprétation ou à la subtilité.

À l'inverse, SupraCell mise sur une approche plus subtile et nuancée pour aborder les mêmes thèmes. Plutôt que de dénoncer directement les abus de pouvoir et la corruption, la série utilise d'autres techniques. Elle mise sur des métaphores et des situations ordinaires dans la vie quotidienne.

Les spectateurs peuvent ainsi réfléchir plus profondément sur les parallèles avec la société dans laquelle nous évoluons. Dans cette série Netflix, les messages se font passer de manière moins directe. Cela laisse à l'audience la possibilité de tirer ses propres conclusions à la fin de chaque épisode.

Des super-héros avec de super-pouvoirs qui agissent différemment

Bien que les deux séries traitent les mêmes sujets, leur manière d'aborder les choses reste très différente. Dans The Boys, les super-pouvoirs sont une arme de contrôle détenue uniquement par une élite, incarnée par Vought International. Il faut croire que cela nous ramène à l'utilisation du Composé V, développé par les nazis pour créer des super-soldats. Nous pouvons en conclure que ceux qui détiennent le pouvoir sont ceux qui se trouvent au sommet de la hiérarchie sociétale. Ils peuvent ainsi dominer le reste du monde à leurs dépens.

En revanche, dans la série Netflix SupraCell, les super-héros émergent du peuple, notamment des classes opprimées. Ils sont représentés par des personnes qui ont été utilisées comme cobayes pour des expérimentations médicales qui ont mal tournées. Cette image suggère le bouleversement l'ordre établi dans la société actuelle. Effectivement, le pouvoir est donné à ceux qui n'en ont pas. De quoi nous permettre d'avoir une idée plus réaliste des super-héros et de leur mission.

Avec SupraCell, son réalisateur, Rapman, réinvente l'univers des super-héros tout en lui apportant un nouveau souffle. Dans un monde des super-héros déjà saturé, SupraCell aborde le sujet différemment. La série nous montre qu'il est possible de surprendre et d'émerveiller le public avec des récits innovants. C'est certainement pour cette raison que Netflix n'a pas hésité à renouveler la série pour une deuxième saison. En attendant la sortie de la suite, vous pouvez visionner la saison 1 de Supracell sur la plateforme de streaming…

