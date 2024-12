Un outil vidéo d’IA recrée Super Mario Bros, mais c’est tellement raté !

Le summum du divertissement avant-gardiste en 1985 c’était de jouer à un jeu vidéo où un plombier avec une moustache avait pour but de récolter des champignons. Aujourd’hui, un modèle d’IA peut recréer l’intégralité de Super Mario Bros à partir de quelques instructions de base.

Le souci c’est que cette IA générative a rencontré des problèmes parfois hilarants au cours du processus.

Le MarioVGG

Présenté dans un nouvel article universitaire par le développeur de personnages de jeux vidéo Virtuals Protocol, le jeu MarioVGG montre comment l’IA pourrait aider à collaborer à la production future de jeux vidéo pilotés ou peut-être pourquoi elle ne devrait pas le faire.

MarioVGG est une expérience qui permet à l’IA de produire des vidéos de jeu plausibles. C’est fait à partir d’une série d’invites sur l’aspect et le comportement de l’environnement et sur la façon dont les personnages doivent agir. Il s’agit d’une version longue du type d’outils de conversion de texte en vidéo qui gagnent rapidement en popularité. Elle a été entraînée sur plus de 737 000 images de Super Mario Bros.

Super Mario Bros IA, un jeu limité

Cependant, l’IA générative qui a fait le jeu Super Mario Bros ne fait pas tout ce que fait le personnage du jeu de Nintendo. Les chercheurs ont limité les capacités d’interaction du modèle à deux mouvements seulement. Le personnage peut « courir à droite » et « courir à droite et sauter ».

Les images qui en résultent forment une vidéo. Celle-ci suggère qu’un joueur rend délibérément le jeu plus difficile en évitant les bonus, en ne sautant qu’à une seule hauteur ou en se déplaçant vers la gauche.

Ce jeu est à la fois étonnamment bon pour recréer l’apparence du jeu d’origine. Mais il est aussi plein d’erreurs et de défauts flagrants.

Des imperfections gênantes

Les séquences du jeu Super Mario Bros générées par l’IA sont cohérentes en ce qui concerne l’adéquation entre les entrées de l’utilisateur et la façon dont Mario agit. Toutefois, ce n’est pas du tout le cas au niveau de la vitesse.

Chaque image prend un peu de temps à l’IA pour la créer. Sinon, la disparition occasionnelle de Mario sur l’écran est assez déconcertante. Et il arrive même qu’il se transforme en un personnage ennemi pendant quelques instants.

Modélisation du jeu Super Mario IA

Le fait que l’IA montre une compréhension partielle de la relation de cause à effet entre le gameplay original et ce qui en résulte rapproche considérablement le développement du jeu vidéo sans code de la réalité.

Mais les modèles d’IA comme MarioVGG ne remplaceront pas de sitôt les développeurs de jeux vidéo ou de moteur standard. Cependant, l’idée d’expliquer à une IA comment vous voulez que le physique des personnages et les environnements d’un jeu soient est bien trop tentante. Les obstacles techniques ne découragent en rien cette démarche. Il est en effet plus difficile de tout coder manuellement.

De ce fait, même s’il reste beaucoup à faire, les jeux vidéo impliquant l’usage de l’IA sont en constante évolution. Même si ce n’est pas parfait, on a droit à des images statiques ou des actions simples dans une vidéo. Mais recréer avec précision cette interactivité en temps réel est un défi que MarioVGG n’a pas encore résolu.

