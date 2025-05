Routeur STRONG AX3000 : la 5G à emporter partout !

STRONG lance un routeur mobile qui mêle 5G, Wi-Fi 6 et facilité d’usage. Une alternative sérieuse pour celles et ceux qui veulent s’affranchir des limites des connexions fixes.

STRONG poursuit son engagement pour une connectivité haut débit accessible à tous avec son nouveau routeur mobile 5G AX3000. Pensé pour les professionnels comme pour les particuliers, ce modèle combine vitesse, mobilité et sécurité. Compatible 5G, Wi-Fi 6 et EasyMesh, il s’adapte à tous les environnements, même sans infrastructure fixe. Une solution idéale pour les zones isolées ou les besoins nomades.

Une réponse concrète à la mobilité numérique

Alors que la connectivité est devenue un enjeu quotidien, notamment pour les télétravailleurs et les professionnels itinérants, STRONG mise sur la puissance de la 5G et la souplesse d’un routeur mobile. Son AX3000 s’adresse clairement à un public en quête d’autonomie et de performance : jusqu’à 3,2 Gbit/s via la 5G, couplé à du Wi-Fi 6 capable de délivrer 3 Gbit/s sans fil. Un chiffre qui peut sembler théorique, mais qui traduit surtout une capacité à gérer de multiples appareils sans ralentissement. Autre point clé : il fonctionne avec toutes les cartes SIM, sans dépendre d’un opérateur spécifique. Pour beaucoup, cela signifie : fin de l’attente d’un technicien, fin des abonnements contraignants.

Un produit simple à installer, mais riche en fonctionnalités

Le routeur est pensé pour être opérationnel dès la sortie de sa boîte. Interface multilingue, code PIN pour carte SIM, antennes intégrées : l’installation ne requiert aucune expertise particulière. Dans les spécifications, on note également une attention portée à la polyvalence. STRONG a intégré un port RJ11. Cela permet de téléphoner directement via la carte SIM, un ajout qui intéressera autant les professionnels que les familles en résidence secondaire. À cela s’ajoutent deux ports Ethernet, dont un 2.5GbE, adaptés aux usages les plus exigeants (jeux en ligne, NAS, etc.).

Une sécurité renforcée et un Wi-Fi qui s’adapte aux grands espaces

Le Routeur Mobile 5G AX3000 ne se contente pas de proposer de la vitesse : il vise aussi la fiabilité. Il prend en charge le protocole WPA3, gage d’une meilleure protection contre les intrusions. Sa compatibilité EasyMesh permet aussi de l’associer à d’autres équipements STRONG pour créer un réseau maillé qui couvre jusqu’à 1050 m². Une solution bienvenue pour les grandes habitations ou les bureaux multi-pièces. Vendu 229,99 € avec une garantie de 4 ans, le routeur s’inscrit dans une logique de durabilité. Une offre à surveiller, surtout puisque la mobilité numérique n’est plus une option, mais une exigence.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

