Stellar Blade sur PC : comment ce jeu PS5 a écrasé la concurrence ?

Le dernier chef-d’œuvre de Shift Up intitulé Stellar Blade, exclusivité PS5, a fait son entrée sur PC ce 11 juin 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu a fait sensation!

En moins d’une semaine, il a déjà franchi le cap impressionnant d’un million d’exemplaires vendus sur cette plateforme. Ce RPG d’action hack-and-slash, qui a déjà conquis le cœur des joueurs sur PlayStation, a su répondre aux attentes élevées qui l’entouraient avant son lancement sur PC.

Stellar Blade sur PC, des améliorations qui font la différence

Pour célébrer cette sortie tant attendue du jeu Stellar Blade sur PC, de nouvelles Nano Suits, une prise en charge des voix off et des animations faciales dans plusieurs langues, ainsi qu’un tout nouveau combat de boss ont été ajoutés.

Ces changements ont non seulement enrichi l’expérience de jeu, mais ont également contribué à attirer un public encore plus large. Les chiffres de vente parlent d’eux-mêmes : Stellar Blade a réalisé l’un des plus grands débuts sur PC pour une ancienne exclusivité PlayStation.

Un succès retentissant en quelques jours

Dès son lancement, Stellar Blade a su captiver les joueurs sur console et les gamers sur PC. En seulement trois jours, le jeu a atteint le million d’exemplaires vendus sur ordinateur. C’est un exploit remarquable.

De plus, il a reçu 8 500 critiques, dont 96 % étaient positives. Ce succès fulgurant a été accompagné d’une affluence impressionnante sur Steam. Là, le jeu a d’ailleurs dépassé les 100 000 joueurs simultanés en moins de 24 heures. Ce chiffre en fait le deuxième titre édité par Sony à atteindre cette barre, juste derrière Helldivers 2.

Stellar Blade : le phénomène inattendu du RPG d’action sur PC

Le succès de Stellar Blade sur PC pourrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour Shift Up. Lors d’une récente présentation, l’entreprise a évoqué la possibilité d’une « extension de plateforme« . Cela laisse entendre que le jeu pourrait bientôt faire son apparition sur des consoles comme la Xbox Series X ou la Nintendo Switch 2. Bien que rien ne soit confirmé, il serait logique pour Sony et Shift Up de vouloir capitaliser sur ce succès en élargissant leur base de joueurs.

Un avenir prometteur pour les portages PC

Stellar Blade n’est pas le premier titre de Sony à faire le saut sur PC. Toutefois, il se distingue par son succès indéniable. Les graphiques sont superbes, le gameplay est génial, mais ce sont surtout les personnages qui sont à part.

D’autres franchises, comme Ghost of Tsushima et God of War, ont également connu un bon accueil sur PC. Cependant, des titres comme Marvel‘s Spider-Man 2 ont rencontré des critiques plus mitigées en raison de problèmes techniques. Avec Stellar Blade, Sony semble avoir trouvé une formule gagnante. Et il sera fascinant de voir comment les futurs portages sur PC se dérouleront.

Un vent de fraîcheur dans le monde des jeux vidéo

En somme, Stellar Blade est un véritable phénomène qui a su séduire les joueurs grâce à ses améliorations et à son gameplay captivant. Avec des ventes dépassant les 3 millions d’exemplaires sur toutes les plateformes, il est clair que ce titre a marqué les esprits.

Les fans de RPG d’action peuvent se réjouir, car l’avenir leur réserve des séances de jeu mémorables. Restez à l’affût des prochaines annonces, car ce n’est que le début d’une aventure palpitante !

