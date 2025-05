Spider-Man : les histoires iconiques de la série animée que le MCU devrait adapter !

Le MCU pourrait s’inspirer de ces 10 histoires iconiques issues de la série animée des années 90 pour Spider-Man !

Avec la fin de Spider-Man : No Way Home, le Peter Parker du MCU est seul, anonyme, et prêt pour un nouveau départ. Et quel meilleur endroit pour s’inspirer que Spider-Man : The Animated Series, l’une des meilleures adaptations jamais faites du Tisseur ? Voici 10 histoires iconiques de Spider-Man que le MCU devrait absolument reprendre.

Le mariage oublié de Peter et MJ

Eh oui, la série animée a osé faire se marier Peter et MJ. Ce n’était pas qu’un happy end, mais une vraie récompense après des saisons de souffrances et de sacrifices. Certaines histoires de l’univers de Spider-Man deviennent iconiques, mais pas toujours à cause de leurs combats. C’est surtout grâce à la tendresse et la douleur qu’elles mêlent si subtilement. Une reconquête lente, douloureuse, et une cérémonie symbolique.

Black Cat, parmi les histoires iconiques dans Spider-Man

Dans la série animée, Felicia Hardy devient Black Cat après une injection de sérum dérivé du Super Soldat. Peu d’histoires de Spider-Man abordent autant la mutation comme métaphore de l’identité. Cela donne alors à ce récit une portée bien plus vaste. Le MCU a, en outre, déjà posé cette base scientifique avec Steve Rogers, Isaiah Bradley ou Sentry. Felicia pourrait devenir une figure centrale du pan « espionnage + mutation » à New York.

Hobgoblin, l’ami devenu ennemi

Avant le Bouffon Vert, la série animée avait introduit le Hobgoblin. C’est en fait un mercenaire incontrôlable, technologiquement surarmé, sans attache émotionnelle. Ce type de retournement de situation, où la trahison vient d’un proche, fait partie des histoires les plus iconiques que Spider-Man ait connues. Dans le MCU, le terrain est prêt avec Ned Leeds, dont l’identité comique est justement celle du Hobgoblin. Une trahison de son ancien meilleur ami serait effectivement un arc à fort potentiel dramatique.

Spider-Slayers, la chasse est ouverte

Quand des robots tueurs sont lâchés sur Spider-Man, ce n’est pas juste de l’action. C’est aussi l’expression d’un système qui veut l’effacer. Depuis longtemps, Spider-Man est au cœur d’histoires iconiques où la société tente de le contrôler ou de le détruire. La plupart du temps, elle use de moyens mécaniques ou institutionnels. Wilson Fisk gagne par ailleurs en influence dans le MCU via Daredevil : Born Again. Une campagne anti-vigilante semble donc imminente.

Peter, Felicia et MJ, autre histoire iconique pour Spider-Man

L’arrivée de Felicia Hardy a bouleversé l’équilibre entre Peter et Mary Jane. Plus téméraire, plus libre, Black Cat représentait donc la tentation et la dualité de la vie de Spider-Man. Ce dilemme amoureux intense a donné naissance à plusieurs des histoires les plus emblématiques de Spider-Man. Cœur et costume entrent alors violemment en conflit. Ramener MJ tout en introduisant Felicia serait, par conséquent, un cocktail explosif.

L’Homme-Araignée au banc des accusés

Quand Peter se retrouve accusé à tort, c’est Matt Murdock qui le défend, autant au tribunal qu’en costume. Ce duo improbable entre Daredevil et Spider-Man a déjà produit des histoires iconiques. Ces dernières sont pleines de tension morale, mais aussi de stratégie juridique. Avec leur brève rencontre qu’ils ont déjà installée dans No Way Home, cette intrigue semble ainsi toute tracée.

Sinister Six, également une histoire iconique de Spider-Man

Dans Spider-Man : TAS, Kingpin organise une alliance de super-vilains qu’on appelle les Insidious Six. Plutôt que de multiplier les portails, une version terre-à-terre de ces ennemis pourrait marquer un tournant. Ce genre de coalition constitue l’un des piliers des histoires iconiques de Spider-Man, avec un héros acculé sur tous les fronts.

Norman Osborn, fantôme du passé

Disparu mais jamais vraiment mort, Norman Osborn revient dans la série sous une forme presque spectrale. Ce type de retour hanté s’inscrit alors parfaitement dans les histoires iconiques que Spider-Man partage avec ses ennemis les plus personnels. La menace ne vient plus ici de l’extérieur, mais plutôt du subconscient. Idéal pour hanter Peter, ou bien corrompre quelqu’un d’autre comme Ned.

Une histoire iconique avec les transformations de Spider-Man

La série animée n’a pas eu peur de transformer Spider-Man en une créature à six bras, puis en monstre arachnéen. C’est justement cette prise de risque qui a permis à certaines histoires emblématiques de Spider-Man d’explorer le corps comme malédiction. On ne le considérait donc pas seulement comme un super-pouvoir. Ce récit avait d’ailleurs croisé les X-Men !

Symbiote, Spider-Man au bord du gouffre

Dans Spider-Man : The Animated Series, le costume noir était plus qu’un accessoire stylé. Il représentait également une descente psychologique marquante pour Peter. Parmi toutes les histoires iconiques qu’a vécues Spider-Man, celle-ci reste l’une des plus sombres. Après tout, elle explore une lutte interne bien plus insidieuse que n’importe quel super-vilain.

