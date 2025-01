Leak de Spider-Man 4 : Un énorme twist amoureux pourrait tout chambouler !

Selon un leak, le prochain Spider-Man 4 pourrait bouleverser la dynamique entre Peter Parker et MJ. L’information qui a fuité évoque l’introduction d’un nouveau personnage féminin. Si cette rumeur se confirme, elle pourrait décevoir les fans de Zendaya. Pourtant, les spéculations alimentent déjà la toile, avec de nombreux indices qui laissent présager des surprises.

Un leak Spider-Man 4 révèle un changement pour Peter Parker

D’après des fuites récentes, le prochain film de l’Homme-Araignée pourrait introduire un nouvel intérêt amoureux pour Peter Parker. Ce personnage serait bien différent de l’historique MJ, ce qui soulève de nombreuses questions sur la direction que prendra le film. Bien que rien ne soit confirmé, ces informations alimentent les théories des fans. Beaucoup évoquent notamment la possibilité que Felicia Hardy, alias Black Cat, fasse son entrée dans l’univers de Spider-Man.

La rumeur sur l’arrivée de Black Cat dans Spider-Man 4 n’est pas juste apparue avec ce leak. Certains fans s’imaginent déjà l’actrice Anya Taylor-Joy (qui sera dans Dune : Messiah) dans ce rôle. La principale raison : ses performances remarquées dans des films comme Le Jeu de la Dame. Cette perspective plaît à beaucoup d’internautes. Les fans de Zendaya risquent par ailleurs de ne pas voir cette évolution d’un bon œil…

Où en est la production de ce quatrième volet ?

Certes, ces discussions et ces leaks sur Spider-Man 4 sont intéressants. Cela dit, des sources internes, telles que le journaliste Daniel Richtman, ont révélé que le film rencontre actuellement des problèmes d’écriture. La pression est grande après le succès de Spider-Man: No Way Home. La production serait donc en train de retravailler le scénario pour s’assurer qu’il réponde aux attentes des fans. Ces ajustements pourraient expliquer pourquoi certaines informations restent floues.

Outre le leak, Amy Pascal, productrice de la saga Spider-Man, a évoqué récemment la possibilité qu’Anya Taylor-Joy rejoigne le film. Par contre, elle est restée vague sur le sujet. Bien qu’on salue l’actrice pour son talent, la production n’a pas confirmé sa présence, et encore moins rôle qu’elle pourrait jouer. Le mystère reste alors entier. L’attente se poursuit ainsi quant à l’orientation que prendra ce quatrième volet tant attendu.

