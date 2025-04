Retour aux sources : 10 scènes iconiques des films X-Men inspirées par la série animée !

Une grande partie des scènes iconiques des films X-Men puisent leur inspiration dans la série animée des années 90, en voici 10 !

Les films de la saga X-Men ont marqué l’histoire du cinéma de super-héros. Cela dit, la plupart de leurs moments les plus mémorables trouvent leurs origines dans la série animée des années 90. Voici donc 10 scènes iconiques des films X-Men qui ont directement pris leur inspiration dans cette série culte.

Jean Grey consumée par le Phénix, le pouvoir à l’état brut

Le film Dark Phoenix montre Jean se faire frapper par la force cosmique du Phénix. Cela déchaîne un pouvoir qu’elle ne peut plus contenir. La série a déjà brillamment raconté cette transformation tragique lors de la saga en cinq parties The Dark Phoenix Saga. L’adaptation animée allait en outre plus loin que la scène du film X-Men. Elle développe la dimension cosmique et émotionnelle du personnage, bien avant les versions cinéma.

Xavier retrouve l’usage de ses jambes, entre miracle et douleur

Quand Jean force Xavier à marcher dans Dark Phoenix, on assiste à une démonstration glaçante de sa domination mentale. Cette scène du film X-Men trouve un écho dans la série TV, où le Phénix projette une version astrale de Xavier capable de marcher. Chaque version explore la vulnérabilité du professeur et les dangers des pouvoirs débridés.

Magneto attrape le Blackbird, une scènes iconique des films X-Men

Dans X2, Magneto impressionne lorsqu’il stoppe le Blackbird en plein vol. Cette partie est en fait un clin d’œil direct à la série animée, notamment de la partie où il sauve Xavier d’une chute certaine. Les deux moments illustrent sa puissance magnétique mais aussi son ambiguïté morale. Cette scène iconique du film X-Men est donc autant un acte héroïque qu’un rappel de son indépendance farouche.

Days of Future Past, le chef-d’œuvre venu du futur

L’univers dévasté et les voyages temporels de Days of Future Past proviennent directement d’un double épisode culte de la série animée. En plus des scènes iconiques, le film X-Men reprend même certaines compositions visuelles et thématiques, notamment l’oppression des mutants. C’est un hommage évident à une intrigue qui avait déjà tout dit, bien avant la version cinéma.

X-Men + Magneto, quand les ennemis deviennent alliés

On a pu assister à des alliances inattendues entre Magneto et les X-Men dans X2 et Days of Future Past. Ces scènes iconiques des films X-Men font en fait écho à une première union dans la série face à Master Mold. Ce n’est jamais une vraie paix, mais une coopération dictée par l’urgence. Cette complexité rend les relations plus réalistes et profondément humaines.

Tornade vs Callisto, aussi une scène iconique des films X-Men

L’affrontement entre Tornade et Callisto dans X-Men : L’Affrontement Final est un hommage clair à un épisode emblématique de la série. Dans Captive Hearts, Tornade affronte Callisto pour la survie des siens, dans une tension quasi mythologique. Le film en effleure l’essence, mais la série offrait un vrai rite de passage pour la déesse du tonnerre. C’est en tout cas une des scènes les plus iconiques des films X-Men qui reflètent l’animation originale.

Wolverine contre les Sentinelles, la rage d’un survivant

Que ce soit dans Days of Future Past ou L’Affrontement Final, Wolverine reste l’ultime rempart face aux Sentinelles. Ce rôle est d’ailleurs déjà ancré dans la série Marvel dès son premier épisode. Il y incarne la colère brute et tranche l’acier avec la fureur d’un guerrier désespéré. Le style visuel a évolué, mais l’âme du personnage reste intacte. Ces scènes iconiques des films X-Men montrent une fois de plus le rôle central de Logan dans la survie des mutants.

Apocalypse contrôle Xavier, quand l’esprit devient une arme

X-Men : Apocalypse comprend un scénario puissant dans lequel Apocalypse utilise les capacités télépathiques de Xavier. Dans cette scène iconique du film X-Men, il s’en sert pour dominer les esprits. Ce concept vient directement de la saison 4 de la version animée et incarne la vulnérabilité même des X-Men face à des forces surhumaines. C’est un moment de tension maximale qui a captivé le public dans les deux adaptations.

Malicia en quête d’une vie « normale », autre scène iconique dans X-Men

Malicia fait partie des personnages les plus dangereux de l’univers X-Men. Dans X-Men : L’Affrontement Final, elle décide de trouver un remède pour annuler ses pouvoirs et retrouver une existence ordinaire. Ce choix déchirant, que la série explore également dans l’épisode The Cure, illustre les dilemmes auxquels font face les mutants. Cette scène iconique des films et de la série animée X-Men soulève des questions profondes sur l’acceptation de soi et la normalité.

Bishop, le dernier rempart d’un futur brisé

X-Men : Days of Future Past introduit le personnage de Bishop comme une figure de résistance. Ce dernier se bat pour la survie dans un futur dystopique dominé par les Sentinelles. Ce décor ainsi que sa détermination rappellent son rôle essentiel dans la série animée. Sa bravoure face à des probabilités écrasantes illustre le désespoir assumé de cet arc narratif. C’est également une des scènes les plus iconiques de la saga X-Men que les films ont pris de la série.

