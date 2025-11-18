D-Link dévoile ses nouveaux hotspots 5G/4G

D-Link étoffe sa gamme 5G/4G pour répondre à la demande croissante de connectivité mobile. Avec ce renforcement stratégique, la marque mise sur des solutions fiables et rapides adaptées aux usages modernes.

L’appétit pour la connectivité haut débit ne cesse de s’intensifier, et D-Link répond à cette pression avec une gamme renouvelée de solutions 5G/4G. Elles sont pensées pour les usages mobiles modernes. L’entreprise taïwanaise mise sur la performance, la sécurité et la simplicité pour accompagner des utilisateurs désormais habitués à travailler, collaborer et voyager en réseau permanent.

Une réponse directe à l’exigence du « mobile-first »

Les connexions filaires n’offrent plus la flexibilité nécessaire et les Wi-Fi publics peinent à instaurer la confiance, D-Link cherche à combler un vide. La marque veut fournir un accès Internet fiable, sécurisé et rapide, quel que soit l’environnement. L’ensemble de la nouvelle gamme est certifié MIT (« made in Taiwan »). C’est un point que la marque met en avant pour souligner la traçabilité et la robustesse matérielle et innovante portée par ses équipes.

« Les utilisateurs veulent davantage qu’une simple connexion », rappelle Marilyne Michel, Country Manager D-Link France. « Ils attendent un Wi-Fi personnel capable de suivre leurs déplacements, d’assurer la sécurité de leurs données et de s’adapter à des rythmes de travail qui ne connaissent plus de frontières. » La gamme mobile 5G/4G entend répondre précisément à ces attentes.

Des hotspots mobiles repensés pour tous les usages

Le cœur de l’annonce concerne la série de hotspots, imaginés comme de véritables hubs personnels. D-Link y décline plusieurs modèles pour couvrir des besoins variés. Le F530 AX3000 Wi-Fi 6 est destiné aux professionnels exigeants. Il capitalise sur une 5G robuste et une interface tactile intuitive qui facilite le partage de fichiers sur le terrain. Plus endurant, le F518 AX1800 mise sur une batterie haute capacité et se double d’une fonction powerbank. C’est un argument de poids pour les voyageurs intensifs.

Pour les espaces de travail flexibles, le routeur de voyage DBR-330-G AX3000 associe connectivité 5G, VPN intégré et partage de fichiers sécurisé. C’est adapté aussi bien aux familles qu’aux télétravailleurs nomades. Le DWR-932W complète l’ensemble ! Compact, abordable, il constitue une alternative simple pour rester connecté au quotidien sans dépendre d’un réseau public.

Des adaptateurs USB pensés pour la simplicité

Parallèlement aux hotspots, la marque propose deux adaptateurs USB qui se distinguent par leur facilité d’usage. Le modèle 5G D501 introduit une antenne pliable, ce qui renforce la réception mobile. Il reste en même temps suffisamment discret pour se glisser dans un sac ou une housse d’ordinateur. Sa connexion USB en fait une option naturelle pour les machines dépourvues de modem mobile.

Elle répond aussi aux besoins de celles qui ont besoin d’une liaison fiable lors des déplacements. Plus accessible, l’adaptateur 4G DWM-222W mise sur le plug-and-play pour équiper en quelques secondes un ordinateur ou un périphérique compatible. Avec le Wi-Fi 6 comme fil conducteur, D-Link cherche ici à proposer une solution polyvalente, pratique et suffisamment performante pour la plupart des besoins courants.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



