Emmenez Internet partout avec le Hotspot 4G 150C STRONG

Connectez jusqu’à 10 appareils en simultané avec le 4G Hotspot Portable 150C de STRONG.

Un routeur mobile rapide, sécurisé et prêt à l’emploi, où que vous soyez.

Avec la montée du télétravail et des déplacements fréquents, disposer d’une connexion Internet fiable est devenu essentiel. La marque STRONG répond à ce besoin avec son 4G Hotspot Portable 150C avec écran, une solution pratique et performante. Pensé pour les utilisateurs mobiles, ce routeur compact permet de se connecter sans abonnement, avec une autonomie prolongée. Facile à utiliser, il allie sécurité, vitesse et design intuitif pour rester connecté en toute simplicité.

Un routeur mobile conçu pour une connexion sans contrainte

Je relaie ici une information importante pour tous ceux qui recherchent une solution de connectivité mobile simple, rapide et autonome. Avec le lancement du 4G Hotspot Portable 150C avec écran, STRONG s’inscrit dans une tendance marquée du marché : celle de la portabilité sans configuration. Le principe est limpide. Il suffit d’insérer une carte SIM – Nano ou Micro – pour que l’appareil délivre instantanément une connexion 4G LTE, sans abonnement ni installation complexe.

Ce modèle permet de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, une fonctionnalité particulièrement utile en télétravail partagé ou lors de déplacements en groupe. Le constructeur n’oublie aucun détail, en livrant un adaptateur Nano vers Micro SIM pour assurer la compatibilité avec toutes les cartes. En positionnant ce routeur comme un produit « prêt à l’emploi », STRONG vise un public large, de l’utilisateur nomade au professionnel en zone non fibrée.

Performance maîtrisée et gestion intuitive via écran intégré

Le point fort du 150C réside dans son design fonctionnel. Contrairement aux boîtiers Wi-Fi classiques, ce hotspot intègre un écran facilitant le contrôle de la qualité du signal, la consommation de données et l’état de la batterie. L’ergonomie est particulièrement appréciable, surtout lorsqu’il s’agit de gérer une connexion à plusieurs. La vitesse annoncée atteint 150 Mb/s en 4G et jusqu’à 150 Mb/s en Wi-Fi (b/g/n, bande 2,4 GHz), ce qui reste cohérent avec l’usage mobile auquel le produit est destiné.

Autre détail pratique : l’autonomie peut atteindre 8 heures grâce à une batterie de 2100 mAh, rechargeable en USB-C. Ce modèle se distingue aussi par un port Ethernet intégré, rare à ce niveau de gamme, qui permet une connexion filaire directe à un appareil, renforçant ainsi sa polyvalence. STRONG fait ici le pari d’un équilibre entre performance, simplicité et robustesse.

Un produit qui s’inscrit dans les usages numériques actuels

Avec le télétravail hybride, les déplacements professionnels et les besoins ponctuels de connexion haut débit sont devenus la norme, STRONG apporte une réponse concrète. Le 4G Hotspot 150C est à la croisée de plusieurs tendances : la recherche de solutions mobiles sécurisées, le besoin d’autonomie et l’envie de flexibilité. Côté sécurité, l’appareil est équipé des normes WPA/WPA2, d’un système de gestion PIN pour la carte SIM, d’un bouton Wi-Fi ON/OFF et de la fonction WPS.

De quoi rassurer les utilisateurs soucieux de la protection de leurs données. STRONG, marque européenne bien implantée dans l’univers des solutions réseau, affirme avec ce modèle sa volonté de démocratiser des équipements autrefois réservés à des professionnels. Ce lancement s’inscrit dans une dynamique globale d’accessibilité technologique au service de la mobilité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

