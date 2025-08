STRONG AX3000 : le meilleur répéteur Wi-Fi 6 ?

STRONG dévoile l’AX3000, un répéteur Wi-Fi 6 compact et performant. Avec 3000 Mbit/s de débit cumulé et une sécurité renforcée, il répond aux besoins croissants des foyers connectés et des petites entreprises.

Performance Wi-Fi 6 et couverture étendue

Doté de la norme Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), le STRONG AX3000 assure une meilleure gestion du trafic et réduit la latence. Il atteint jusqu’à 3000 Mbit/s, répartis entre 574 Mbit/s sur 2,4 GHz et 2402 Mbit/s sur 5 GHz. Idéal pour le streaming 4K, le télétravail ou les jeux en ligne, il garantit une connexion fluide même avec plusieurs appareils connectés. Ses antennes pivotantes et un indicateur LED intelligent permettent un positionnement optimal pour une couverture maximale dans toute la maison.

Installation simple, compatibilité et sécurité WPA3

Le répéteur s’installe facilement sur une prise murale et fonctionne en mode répéteur ou point d’accès, compatible avec tous les routeurs et box. Un port Gigabit Ethernet ajoute la possibilité de connexion filaire ou de créer un point d’accès Wi-Fi haut débit. Pour la sécurité, STRONG intègre les protocoles WPA2 et WPA3. Ces derniers offrent une protection efficace contre les intrusions. Proposé à 79,99 € avec une garantie de 4 ans, ce modèle allie fiabilité, performance et simplicité. Il s’impose comme une solution adaptée aussi bien à la maison qu’au bureau.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

