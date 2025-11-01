J’ai testé le Devolo Magic 2 WiFi 6 : peut-il vraiment couvrir toute la maison ?

WiFi 6, CPL 2400 Mbps et mesh intelligent dans toute la maison. Devolo promet la fin des zones mortes, sans tirer un seul câble.

Le Devolo Magic 2 WiFi 6 promet de transformer n’importe quel réseau domestique en un WiFi rapide, stable et fluide, sans tirer de câbles ni multiplier les répéteurs. En combinant la puissance du CPL G.hn avec les dernières normes WiFi mesh, ce kit vise une promesse simple : couvrir toute la maison, y compris les étages ou zones difficiles.

J’ai voulu vérifier si cette solution pouvait réellement remplacer un routeur maillé classique, dans un logement où la fibre arrive à un seul point fixe. Que vaut la qualité du signal ? Est-ce fiable sur plusieurs pièces éloignées ? Et surtout, le gain de débit est-il à la hauteur de ce que Devolo annonce ?

Fiche technique

Critère Spécification Vitesse CPL maximale jusqu’à 2 400 Mbps Vitesse WiFi (mesh) jusqu’à 1 800 Mbps Norme WiFi WiFi 6 (802.11ax) Technologie CPL G.hn + CPL classique (dLAN) Ports Ethernet 2 ports Gigabit Ethernet par adaptateur Fonctions logicielles / réseau WiFi Mesh, Band Steering, AP Steering, Airtime Fairness, OFDMA, cryptage WPA2 / WPA3 Sécurité WPA2 / WPA3 + cryptage via CPL 128 bits AES Autres fonctions Prise gigogne intégrée, Mode “PowerSave”, réseau invité, contrôle parental Contenu du kit – 1 adaptateur LAN – 1 adaptateur WiFi 6 – 1 câble Ethernet (2 m) + manuels Garantie / support Garantie 3 ans

Prise en main & design

Le kit Multiroom arrive dans un packaging sobre mais efficace. Chaque module est bien identifié, protégé, avec des indications claires pour l’installation. Les adaptateurs sont imposants, mais l’intégration de la prise gigogne permet de ne pas perdre de point de courant, ce qui est un vrai plus dans les pièces avec peu de prises.

Le design reste fonctionnel, blanc et discret, pensé pour se fondre dans n’importe quel intérieur. Les deux modules WiFi 6 possèdent chacun deux ports Ethernet pour brancher un téléviseur, une console ou un NAS. Le module principal (celui relié à la box) est encore plus simple, sans antenne visible ni LED envahissante. Tout est fait pour une installation rapide, sans surprise, même si les dimensions peuvent gêner sur une multiprise étroite.

Expérience utilisateur

L’installation se fait sans application dédiée, uniquement via navigateur ou logiciel Devolo Cockpit. L’appairage entre les modules se fait automatiquement, et le réseau WiFi est unifié avec la box en quelques minutes. Pour un utilisateur non technique, l’approche reste accessible. Pour les plus exigeants, le panneau de configuration permet un bon niveau de réglages : réseau invité, priorisation de trafic, nommage séparé des bandes.

Une fois installé, le réseau s’est montré stable dans toutes les pièces, même éloignées ou à étage. Les bascules entre les modules mesh sont rapides et invisibles lors de déplacements dans la maison. Les fonctions comme l’AP Steering ou le band steering font le travail en arrière-plan. Aucun redémarrage intempestif ni perte de connexion n’a été observé durant le test. Le système semble pensé pour fonctionner en silence, sans intervention après la mise en place initiale.

Performances par usage

Débit WiFi et couverture réelle

Le Devolo Magic 2 WiFi 6 tient ses promesses dans des configurations variées : maison avec murs épais, étage, ou fibre centralisée dans le salon. En téléchargement, les débits sur un smartphone WiFi 6 dépassent souvent les 500 Mbps en local, avec des pointes proches de 700 Mbps dans les meilleures conditions. Même à travers un plancher ou plusieurs murs, on conserve une navigation fluide, du streaming 4K stable et un bon ping en jeu en ligne.

Stabilité du réseau CPL et multi-appareils

Côté CPL, les performances sont stables et largement suffisantes pour tous les usages domestiques, même intensifs. Les deux ports Ethernet permettent de connecter un PC ou une TV avec un débit quasi direct. Le réseau reste priorisé sans chute perceptible en usage multi-appareils. Dans une configuration à trois modules, les zones mortes ont disparu, même au fond du jardin ou dans une chambre d’angle à l’étage. La synchronisation entre les modules WiFi est rapide, sans effet de latence perceptible entre les sauts de connexion.

Du côté installation

Concernant le packaging

Comparaison & positionnement

Le Magic 2 WiFi 6 Multiroom vise notamment un usage familial avancé, là où un simple répéteur WiFi ou un routeur basique montre ses limites. Sa vraie force est de combiner la fiabilité du CPL à la souplesse du WiFi 6 mesh, ce que très peu de concurrents font à ce niveau de performance.

Face à des kits mesh comme ceux de TP-Link (Deco X60) ou Netgear Orbi, Devolo propose une solution hybride, souvent plus stable dans les habitations anciennes ou mal câblées pour le WiFi. Le produit est pensé pour ceux qui veulent éviter les travaux réseau tout en profitant d’un haut niveau de débit et de couverture.

Avis utilisateurs

Les utilisateurs saluent la facilité d’installation, la stabilité générale du réseau et l’efficacité du WiFi mesh. Beaucoup notent une amélioration sensible de la couverture, notamment dans les maisons anciennes ou à plusieurs niveaux.

Cependant, plusieurs critiques reviennent sur la variabilité des performances selon l’installation électrique. Certains constatent des débits très satisfaisants, d’autres signalent des instabilités passagères ou une baisse de performance dans certaines pièces. L’interface de gestion, bien que fonctionnelle, est parfois jugée vieillissante et peu intuitive.

Points forts :

Couverture WiFi homogène dans toute la maison

Technologie CPL G.hn stable et moderne

Points faibles :

Performances très dépendantes du réseau électrique

Modules encombrants sur une multiprise

Verdict

Le Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom tient une promesse simple mais ambitieuse : proposer un réseau WiFi rapide, stable et couvrant toute la maison via les prises électriques. Grâce à l’alliance du CPL G.hn et du WiFi 6 mesh, il s’adapte particulièrement bien aux logements difficiles à câbler ou étendus.

Il ne remplacera pas un réseau Ethernet dédié, mais pour la majorité des foyers, il constitue une solution complète, fiable, avec peu d’entretien. Si votre installation électrique est correcte et que vous cherchez une alternative simple aux systèmes mesh classiques, ce kit mérite clairement sa place dans votre shortlist.

