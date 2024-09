Test du D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT : peut-il révolutionner votre connexion en extérieur ?

Vous habitez dans une zone mal desservie par les connexions Internet traditionnelles ? Le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT pourrait être une bonne option pour vous. Selon le concepteur, cet appareil combine la technologie Mesh Wi-Fi avec la connectivité 5G pour offrir une couverture sans fil améliorée. Est-ce que D-link tient vraiment ses promesses ? Nous allons le voir dans cet article.

Le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT arrive avec une promesse alléchante : une couverture Wi-Fi ultra-rapide et stable, même dans les coins les plus reculés de votre maison. Grâce à la technologie Mesh et à la puissance de la 5G, ce type de système vise à éliminer les zones mortes et à offrir une connexion sans faille. Nous avons testé ses capacités, ses atouts, et ses points faibles pour vous aider à décider si c’est le bon choix pour vous.

Caractéristiques techniques

Dimension : 210.4 * 144.8 * 105.4 mm

: 210.4 * 144.8 * 105.4 mm Couleur : blanc

: blanc Vitesse sans fil : 2,4 GHz jusqu’à 300 Mbps, 5 GHz jusqu’à 1 201 Mbps

: 2,4 GHz jusqu’à 300 Mbps, 5 GHz jusqu’à 1 201 Mbps Entrée d’alimentation : 53 V/0,6 A Power over Ethernet (PoE)

: 53 V/0,6 A Power over Ethernet (PoE) LED : Alimentation/État

: Alimentation/État WLAN data transfer : 600 Mbit/s

: 600 Mbit/s Classification : IP67

: IP67 Type d’antenne : 1x 2,4G WLAN interne antenne, 4x antennes internes 5G NR et LTE

: 1x 2,4G WLAN interne antenne, 4x antennes internes 5G NR et LTE Température de fonctionnement : -30 à 50 °C

: -30 à 50 °C Normes : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b/g/n (pour l’application EZ site-survey uniquement)

: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b/g/n (pour l’application EZ site-survey uniquement) Interfaces : 1x port Ethernet 1 GE, 1x emplacement Micro SIM (push-push), bouton de réinitialisation

: 1x port Ethernet 1 GE, 1x emplacement Micro SIM (push-push), bouton de réinitialisation Poids : 760 g

: 760 g Certification : CE, FCC

: CE, FCC Protocole de sécurité : WPA/ WPA2 – Personnel, WPA2-Personnel, WPA2/WPA3 – Personnel, WPA3 uniquement (WPS non pris en charge) Le packaging

Essayez le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT

Présentation du D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT

Ce n’est pas un simple routeur, il s’agit d’un système Wi-Fi Mesh. Cet appareil intègre la technologie 5G et Wi-Fi 6 pour fournir une connexion Internet rapide et fiable, particulièrement dans les endroits non-couverts par les connexions Internet. Il arbore un boîtier robuste résistant aux intempéries (classé IP67). Cet indice de protection indique que l’appareil est totalement protégé contre les poussières et les effets de l’immersion.

Le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT utilise six antennes internes pour offrir une couverture étendue. Ce kit permet de basculer automatiquement entre la 5G et la LTE. Cette configuration lui permet de maintenir une connexion stable.

Le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT peut être utilisé dans les foyers, les bureaux ou des installations temporaires comme les chantiers. D’ailleurs, il est facile à installer grâce à ses options de montage flexibles et à son support Power over Ethernet (PoE)​.

Le contenu de la boîte

Le packaging inclut :

le module principal DWP-1010 ;

un support de montage ;

un câble Ethernet ;

un guide d’installation rapide.

Test du D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT : les performances

Nous avons mis le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT à l’épreuve et les résultats sont impressionnants ! Dans une maison standard, le système offre une couverture stable et rapide, même à travers des obstacles légers comme des murs intérieurs. La portée reste solide en présence de murs épais ou sur plusieurs étages. Toutefois, nous avons remarqué une légère diminution du signal.

Le DWP-1010/KT offre une meilleure couverture et des vitesses plus élevées par rapport aux routeurs traditionnels. Comparé à d’autres systèmes Mesh, il se démarque par sa stabilité dans les environnements difficiles. En somme, le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT est particulièrement efficace pour les maisons et les bureaux nécessitant une connexion fiable et rapide. Sa configuration Mesh permet une expansion facile du réseau, offrant une flexibilité pour divers scénarios d’installation.

Test du D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT : quelles sont les fonctionnalités avancées proposées ?

Le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT propose des fonctionnalités intéressantes :

Le contrôle parental

Le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT dispose d’un contrôle parental intégré. Ainsi, vous pouvez facilement bloquer des appareils, restreindre l’accès à certains sites ou programmer des horaires d’utilisation. C’est parfait pour garder le contrôle sur les connexions familiales.

La gestion des appareils connectés

Vous avez du mal à gérer les appareils connectés ? Le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT vous simplifie cette tâche. En fait, il vous donne la possibilité de prioriser les applications les plus importantes grâce à la fonction QoS (Qualité de Service). Cela garantit que le streaming, les jeux en ligne, et les vidéoconférences bénéficient de la meilleure bande passante possible.

La sécurité

Côté sécurité, le kit utilise des protocoles avancés, y compris WPA3. Cela assure une connexion sans faille et sécurisée pour tous vos appareils. D’ailleurs, D-Link propose des mises à jour régulières du firmware pour optimiser la sécurité du système.

Test du D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT : les connectiques

Le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT comprend un port LAN Ethernet 2,5 Gbps. Il permet de transmettre les données et l’alimentation via un seul câble. Cela simplifie grandement l’installation de l’appareil tout en réduisant l’encombrement des fils. Ce port Ethernet prend en charge les standards PoE 802.3at, permettant une alimentation facile et flexible.

Le système inclut également des antennes internes 5G/LTE intégrées pour une réception optimale du signal. Vous pouvez le connecter avec une antenne externe si vous voulez améliorer la portée et la qualité du signal dans les environnements difficiles​.

La première chose à faire est de trouver l’emplacement idéal. Il est conseillé d’éviter les obstacles. Placez l’unité loin des murs épais, des arbres ou des structures métalliques qui peuvent bloquer le signal. Évitez également les sources d’interférences, telles que les micro-ondes et autres appareils électroniques. Elles pourraient perturber le flux.

Après avoir trouvé le bon emplacement, commencez l’installation du D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT. Montez l’appareil en hauteur, comme sur un poteau ou un mur, pour une meilleure réception.

Ensuite, téléchargez l’application D-Link Falcon ou EZ Site-Survey sur Google Play ou App Store. Puis, installez-la sur votre appareil mobile. Utilisez cette dernière pour tester et ajuster l’orientation du module. Essayez différentes orientations pour maximiser la réception du signal 5G.

Quelles sont les limites du D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT ?

Malgré ses performances, le -Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT présente quand-même quelques limitations :

Assez onéreux

Cet équipement se place dans une catégorie premium. Le tarif proposé reflète les performances et les fonctionnalités avancées du produit. Cependant, pour certains utilisateurs, cela pourrait être un frein lorsqu’ils comparent avec des solutions moins chères​

Complexe

Certes, la partie installation est globalement simple. Toutefois, la configuration des paramètres avancés via l’interface web peut être un vrai casse-tête, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec les technologies réseau. En fait, manipuler des options comme la gestion du QoS ou la configuration manuelle du réseau nécessite plus de savoir-faire que prévu.

Compatibilité avec les appareils plus anciens

Le DWP-1010/KT, avec ses technologies Wi-Fi 6 et 5G de pointe, ne s’entend pas toujours bien avec des dispositifs plus âgés. Les performances peuvent être limitées, et des problèmes de connexion peuvent survenir si vos appareils ne sont pas à jour avec les derniers standards.

Vous voulez assurer la longévité du D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/ ? Assurez-vous de le maintenir à jour et propre. Pour ce faire, vérifiez régulièrement les mises à jour du firmware pour bénéficier des dernières améliorations de sécurité et de performance. Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec afin d’enlever la poussière, surtout la partie autour des antennes. Le dispositif doit toujours être bien fixé et protégé contre les intempéries s’il est installé en extérieur. Inspectez les câbles pour vérifier leur bon état. N’oubliez pas non plus de redémarrer l’appareil de temps en temps pour optimiser la stabilité du réseau.

Où acheter le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT ?

D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT est actuellement vendu sur Amazon, CDiscount et d’autres sites spécialisés en équipements réseau. Les prix varient généralement entre 400 et 600 euros, en fonction des revendeurs et des promotions.

Vous voulez bénéficier du meilleur prix ? Utilisez les outils de comparaison de tarif en ligne. Consultez régulièrement les promotions et les soldes et vérifiez les avis des acheteurs pour vous assurer de la fiabilité des vendeurs.

D-Link DWP-1010/KT Kit complet pour Wi-Fi 6 et connectivité 5G Voir l’offre Verdict Le D-Link Kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT assure une connexion rapide et ultra-stable, parfait pour l’extérieur. Lors des tests, il a brillé avec une couverture solide et des vitesses impressionnantes en 5G, même dans des environnements complexes. Cependant, les zones avec de nombreux obstacles ou une couverture 5G faible peuvent montrer ses limites. Heureusement, l’installation est simple et l’appareil résiste aux intempéries sans broncher. En bref, c’est une solution idéale pour booster la connectivité là où les réseaux traditionnels échouent. On aime Performant

Résistant aux intempéries On aime moins Assez onéreux

Non compatibles avec anciens appareils

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.