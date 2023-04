Où placer un routeur WiFi pour avoir la meilleure connexion ?

Il existe plusieurs façons d’améliorer la vitesse de votre Wi-Fi, que ce soit en achetant un nouveau routeur ou en créant un réseau maillé. Mais quelque chose que tout le monde peut faire, c’est de s’assurer que le routeur est placé au bon endroit pour obtenir les meilleures vitesses possible.

Bien que l’emplacement puisse être limité par les prises téléphoniques et les longueurs de câble, savoir où placer votre routeur peut avoir un grand impact sur ses performances.

Où devriez-vous placer votre routeur ?

L’endroit idéal pour placer votre routeur est à la fois directement à côté de votre prise principale ou de votre terminal réseau optique (ONT) et directement à côté du système auquel vous voulez le connecter.

Malheureusement, ces deux idées s’opposent souvent directement, car être à portée de câble du routeur lui-même annule l’intérêt du Wi-Fi. Ce n’est pas non plus l’endroit le plus confortable ou ergonomique pour travailler ou jouer. Cela ne vous aidera certainement pas si vous essayez de vérifier vos réseaux sociaux aux toilettes.

Cependant, l’aspect que vous ne pouvez pas changer est qu’il doit être près de votre prise principale ou ONT, donc il devra être à portée de câble de celle-ci. Au-delà de cela, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour trouver le meilleur emplacement pour votre routeur dans cette plage.

Évitez les obstacles

Les signaux Wi-Fi d’aujourd’hui peuvent être plus intelligents et avoir un potentiel de performance plus élevé. Cependant, ils se basent sur les mêmes ondes radio sous-jacentes. Par conséquent, les obstructions à la ligne de mire peuvent avoir un impact important sur les performances du réseau. Assurez-vous de placer votre routeur là où il est facilement visible, et non pas de le cacher dans un tiroir ou derrière une armoire.

Si possible, surélevez-le également, car il y a moins de risques de meubles et d’autres obstacles qui pourraient obstruer le signal. De même, si vous pouvez le placer quelque part où il ne se trouve pas en alignement avec les colonnes ou les murs de votre maison, cela aidera également.

Évitez les autres appareils

Malgré la difficulté de déplacer votre routeur, vous pouvez toujours déplacer certains appareils qui nuisent à sa portée. Les micro-ondes peuvent être des candidats importants pour interrompre le signal sans fil, donc si vous pouvez le déplacer plus loin de votre routeur, ou du moins hors de sa ligne de mire, cela aidera.

D’autres appareils sans fil, tels que les baby monitors, les récepteurs Bluetooth, les téléphones sans fil et les haut-parleurs sans fil, peuvent tous avoir un impact sur les performances sans fil. Éteignez-les lorsqu’ils ne sont pas utilisés et, si possible, éloignez-les du routeur Wi-Fi.

Pouvez-vous vous rapprocher ?

Il n’est pas toujours pratique d’être près de votre routeur, mais cela peut beaucoup aider. Bien que la bande de 2,4 GHz ait une grande portée, les fréquences plus élevées de la bande de 5 GHz ont une portée plus courte, mais peuvent offrir des vitesses plus rapides. Si possible, rapprochez-vous du routeur pour une meilleure connexion. Vous pouvez également envisager de déplacer le routeur dans une pièce où vous utilisez le plus souvent vos appareils, plutôt que de le laisser dans une pièce éloignée. Avec ces conseils, vous pouvez améliorer la vitesse de votre Wi-Fi sans avoir à acheter de nouveaux équipements coûteux.