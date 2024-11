Solution clé en main : Shure lance le kit audio MXA902 pour la visioconférence

Shure, leader mondial en solutions audio collaboratives, lance un kit de visioconférence. Ce kit allie performance et simplicité. Ce système clé en main est conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l’IT dans les environnements Microsoft Teams, Zoom et Google Meet.

Une solution complète pour les salles de réunion

Le nouveau kit de Shure combine le microphone de plafond MXA902 avec haut-parleur intégré et l’interface ANIUSB-MATRIX. Il crée ainsi une solution audio prête à l’emploi. Cette configuration simplifie l’installation et assure une connectivité fluide grâce à sa certification pour Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms. Avec des composants préconfigurés, l’installation ne nécessite aucun logiciel de paramétrage ni expertise audio. Un simple switch PoE+ et deux câbles suffisent pour rendre une salle fonctionnelle. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une qualité audio exceptionnelle, sans bruit ni écho, grâce au traitement numérique du signal IntelliMix® intégré.

Flexibilité et adaptabilité aux environnements hybrides

Ce kit est conçu pour s’adapter aux petites et moyennes salles. Il offre également une extensibilité pour les espaces plus grands. Les partenaires IT peuvent facilement intégrer d’autres appareils certifiés du système Microflex® de Shure pour élargir la couverture audio ou connecter le kit à des équipements existants. Enrique Borges, Senior Market Development Manager chez Shure France, résume : « Conçue pour un déploiement industrialisé et livrée préconfigurée, cette solution de visioconférence performante et fiable offre de nombreux réglages fins automatisés et ne requiert aucune compétence en audio ni en réseau. »

Gestion centralisée avec ShureCloud

Le kit est intégré à la plateforme ShureCloud. Cela permet une gestion à distance sécurisée. Les responsables IT peuvent surveiller, mettre à jour et contrôler leurs appareils en temps réel. Cela garantit une flexibilité optimale. Grâce à ce lancement, Shure simplifie l’expérience des professionnels de l’IT. Il répond également aux attentes croissantes des environnements de collaboration hybride. Cette solution combine simplicité, performance et gestion intuitive. Elle promet d’améliorer significativement les échanges en visioconférence.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

