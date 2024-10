Shure repousse les limites de l’audio en live avec Axient Digital

Shure franchit une nouvelle étape dans le monde de l’audio avec le système Axient® Digital PSM, une innovation en matière de retours intra-auriculaires sans fil. Conçu pour les productions et tournées les plus exigeantes, ce système se distingue par sa capacité à offrir une flexibilité et une évolutivité sans précédent en conditions live, avec une gestion optimisée des fréquences sans compromis sur la latence ni la qualité sonore.

Une avancée technologique clé avec le WMAS

Axient Digital PSM est le premier système de monitoring intra-auriculaire de Shure à intégrer la technologie WMAS (Wireless Multichannel Audio System). Cette innovation permet aux ingénieurs du son et prestataires d’équipements d’exploiter au mieux le spectre hertzien, devenu de plus en plus restreint. Avec des fonctionnalités de transmission avancées et une architecture flexible, ce système garantit une performance optimale, que ce soit dans des stades, salles de concert ou productions télévisées.

« Depuis près d’un siècle, nous concevons chez Shure des solutions innovantes avec pour principal mot d’ordre : résoudre les problèmes de nos clients et faire progresser l’industrie du live et du divertissement », déclare Nick Wood, directeur du marketing et de la gestion des produits chez Shure. « Notre nouveau système Axient Digital PSM marque un tournant décisif, offrant aux utilisateurs toujours plus de ressources pour optimiser les performances et garantir une utilisation optimale du spectre, aujourd’hui et à l’avenir. »

Performance audio et contrôle en temps réel

Axient Digital PSM permet aux professionnels de gérer jusqu’à 40 canaux par bande de 8 MHz et assure une latence inférieure à 2,9 ms. Grâce à une diversité spatiale innovante, ce système utilise deux antennes pour transmettre un signal identique. Cela garantit ainsi une couverture optimale des grandes salles et espaces de concert. Pour les artistes, cela se traduit par une expérience sonore d’une clarté exceptionnelle. Ces détails favorisent des performances plus immersives.

Kyle, ingénieur retours, partage son enthousiasme : « Mes deux fonctionnalités préférées de ce nouveau système sont la Spatial Diversity et le ShowLink. Le contrôle se fait en temps réel, la liaison sans fil est robuste, et je contrôle tout depuis mon poste de travail. Pendant un spectacle, plus besoin sur scène de me cacher derrière les musiciens. » Le système est également compatible avec les standards AES3, Dante et AES67. Il facilite son intégration dans des consoles modernes. Le chiffrement AES256 garantit des connexions sécurisées.

Une solution pensée pour l’avenir

Avec Axient Digital PSM, Shure répond aux besoins des ingénieurs du son. Les écosystèmes Wireless Workbench® et ShowLink® permettent un contrôle à distance exhaustif de chaque récepteur, avec une surveillance continue de l’état des batteries, du volume et de la qualité du signal. En cas de problème, les ingénieurs peuvent intervenir rapidement. Leur stress est ainsi réduit pendant les spectacles.

Roland Hamilton, musicien professionnel, témoigne également de l’efficacité du système : « En tant que claviériste, directeur musical et musicien en tournée, je recommande vivement le système de retours in-ear de Shure. Sa clarté permet d’entendre les moindres détails. Les environnements et les publics changent, mais une constante demeure : le système Axient Digital PSM. » Axient Digital PSM propose quatre modes de transmission adaptés aux besoins actuels et futurs : Multi-channel Wideband, Narrowband, Analog FM et Axient Digital Standard. Ces options garantissent une adaptabilité maximale aux exigences des ingénieurs du son et prestataires. Elles anticipent aussi les futures réglementations du spectre RF. Shure continue ainsi à accompagner les industries culturelles avec des solutions de pointe son leadership dans l’innovation audio.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

