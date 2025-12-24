Sigourney Weaver a-t-elle embrassé un ado de 15 ans dans Avatar 3 ?

Le baiser entre Kiri et Spider dans Avatar 3 a fait jaser, et pour cause : Sigourney Weaver a 76 ans, et son partenaire Jack Champion en avait à peine 15 lors du tournage. Alors, l’actrice a-t-elle vraiment embrassé un adolescent ?

La réponse est bien plus technique et éthique qu’il n’y paraît. L’explication, révélée par l’intéressée elle-même, dévoile les astuces des coulisses pour préserver tout le monde. Décryptage d’un baiser (vraiment) pas comme les autres.

Avatar 3 : tournage d’une scène romantique assez polémique

Dans Avatar : De feu et Cendres, l’un des arcs les plus surprenants est la romance naissante entre Kiri, l’adolescente Na’vi jouée par Sigourney Weaver (76 ans), et Spider, le jeune humain interprété par Jack Champion (21 ans aujourd’hui). Un baiser à l’écran qui, étant donné l’écart d’âge considérable entre les acteurs lors du tournage (Champion avait entre 14 et 16 ans), aurait pu soulever des questions. L’actrice vient de révéler comment cette scène délicate a été gérée avec une grande précaution.

Sigourney Weaver a-t-elle vraiment embrassé Jack Champion, alors mineur ?

La réponse est non, et l’actrice l’a clairement expliqué : « Évidemment, je n’allais pas embrasser Jack, qui avait 14 ou 15 ans dans la vraie vie », a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter. La scène en question, où Kiri dit à Spider « Tu es parfait tel que tu es », inclut effectivement un baiser. Pour le réaliser de manière éthique, une solution ingénieuse a été trouvée en collaboration avec le réalisateur James Cameron.

Weaver a révélé la méthode : ils ont demandé à Jack Champion de « choisir quelqu’un que [elle] pourrait embrasser » pour être sa doublure lors du plan sur elle. Inversement, quand c’était au tour de Champion d’être filmé, une doublure d’âge approprié a été choisie pour lui. Ainsi, chacun a joué la scène de baiser avec un partenaire de substitution. Et le montage a créé l’illusion de leur intimité à l’écran. Weaver se réjouit que cette précaution ait permis à la scène « de survivre ». Il a estimé qu’à l’image, la connexion entre les personnages est si « genuine » que les préoccupations liées à l’âge réel des acteurs s’effacent.

Cette scène était-elle la seule où ils ont tourné séparément ?

Oui, et c’était une exception notable. « C’était seulement ce moment précis », a précisé Sigourney Weaver. Pour toutes leurs autres scènes ensemble, qu’elle décrit comme des moments de « délice » et de « vacances », ils ont bien joué en interaction directe. L’actrice a même souligné avec humour le contraste de tailles entre ses personnages. Kiri mesure environ 1,93m) et Spider (1,73m). C’est un détail qu’elle aime et qui est bien visible dans le film.

De son côté, Jack Champion a décrit l’expérience comme « unique » mais facilitée par le talent de sa partenaire. Interrogé par Entertainment Weekly sur la difficulté potentielle, il a répondu : « Puisque Sigourney est Sigourney, elle est tellement douée pour jouer… C’était si facile parce que c’est une si bonne actrice.

Je réagissais simplement à son jeu. » Il se souvient aussi d’une chimie instantanée dès leur premier essai à l’écran. Ils ont passé une trentaine de minutes à improviser et à « utiliser leur imagination ». Par conséquent, ils ont établit dès le départ une connexion créative solide qui leur a permis de toujours voir le personnage derrière l’acteur.

Cette transparence sur les coulisses montre comment une équipe responsable peut aborder avec sensibilité et créativité des scènes potentiellement délicates, en préservant à la fois l’intégrité des acteurs et la force narrative de l’histoire. Le résultat à l’écran semble convaincant, au point de faire oublier les défis logistiques et éthiques qui l’ont rendu possible.

