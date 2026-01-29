IntelliMix Bar Pro pour salles de réunion connectées

Shure lève le voile sur l’IntelliMix Bar Pro. C’est une solution audio-vidéo conçue pour transformer l’expérience de visioconférence.

Shure poursuit sa quête de simplification des réunions avec l’IntelliMix Bar Pro. Ce nouveau produit combine intelligemment traitement audio, vidéo 4K et intelligence artificielle. Conçue pour répondre aux attentes des entreprises modernes, la barre vise à réduire la complexité technique et à améliorer l’expérience utilisateur. Présentée en exclusivité au salon ISE 2026, elle marque un tournant pour la collaboration professionnelle.

Une réponse directe aux enjeux des salles de réunion modernes

À l’occasion de l’ISE 2026 à Barcelone, Shure a présenté une avancée technologique de taille : l’IntelliMix Bar Pro. Cette barre tout-en-un regroupe l’essentiel de l’équipement audio et vidéo nécessaire à une collaboration fluide dans les espaces professionnels. Derrière ce lancement, une ambition claire : simplifier la vie des équipes IT et garantir une expérience de réunion optimisée.

Grâce à ses caméras latérales brevetées et son intelligence artificielle embarquée, l’appareil capte non seulement les voix, mais aussi les signaux non verbaux avec une grande précision. Sam Sabet, directeur de la technologie chez Shure, souligne cette avancée comme une étape majeure vers des échanges plus naturels en visioconférence. « Nous combinons notre expertise audio à une technologie vidéo de pointe pour créer des environnements véritablement adaptés au travail augmenté par l’IA. »

Une architecture pensée pour l’efficacité et la sécurité

La compatibilité native avec la Microsoft Device Ecosystem Platform permet une intégration transparente dans les systèmes d’entreprise. L’IntelliMix Bar Pro embarque Android, ce qui facilite son installation et sa gestion. Les équipes informatiques peuvent ainsi prendre le contrôle à distance, effectuer des mises à jour et assurer la maintenance depuis des plateformes comme ShureCloud ou ServiceNow. Cela réduit considérablement le coût global de possession.

Sur le plan audio, la barre intègre les microphones multicapsules Microflex® AdvanceTM. C’est combiné à un traitement IntelliMix qui affine la captation vocale et atténue le bruit ambiant. Une finesse qui se révèle précieuse pour les outils de transcription et d’IA, comme Copilot dans Microsoft Teams.

Un outil intelligent qui évolue avec l’environnement de travail

Outre sa qualité sonore, l’appareil mise sur la vidéo pour se distinguer. Quatre caméras 4K assurent un champ de vision de 135°, tandis que l’algorithme IntelliMix ViewTM recadre automatiquement les intervenants actifs. Résultat : une immersion renforcée et une meilleure lisibilité des échanges, même dans les grandes salles.

Avec cette nouvelle barre, Shure confirme sa capacité à anticiper les besoins des entreprises et à y répondre par l’innovation. La collaboration étroite avec Microsoft illustre une volonté commune : offrir des solutions fiables, évolutives et prêtes à relever les défis des environnements professionnels les plus exigeants.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

