Adieu les visios floues et inaudibles avec Insta360 Link 2 Pro et 2C Pro

Insta360 a levé le voile sur deux nouvelles webcams 4K dopées à l’IA : les Link 2 Pro et Link 2C Pro. Elles ambitionnent de réduire l’écart entre les webcams traditionnelles et les setups audiovisuels haut de gamme.

Insta360 poursuit son incursion dans le monde de la visioconférence haut de gamme avec les nouvelles Link 2 Pro et Link 2C Pro. Ces deux webcams 4K embarquent des technologies d’IA avancées pour offrir une qualité d’image et de son proche des setups professionnels. Elles intègrent des fonctionnalités adaptées aux enseignants, aux créateurs de contenu et aux télétravailleurs. Elles démocratisent ainsi une expérience audiovisuelle de haut vol.

Un saut technologique pour les créateurs et pros de la visioconférence

Avec un capteur 1/1,3” et une prise en charge de la 4K à 30 images par seconde, les deux modèles affichent une ambition claire : livrer une qualité d’image studio. Le double ISO natif et le HDR avancé assurent une exposition équilibrée, même en conditions de faible luminosité. À cela s’ajoute un autofocus par détection de phase (PDAF) qui suit instantanément les mouvements. Cela garantit une netteté constante lors de présentations dynamiques.

Côté audio, le bond qualitatif est tout aussi net. Insta360 a intégré un système directionnel à double microphone. Ces produits combinent beamforming et réduction de bruit IA. Résultat : une captation vocale claire, même dans un environnement bruyant ou partagé.

Deux designs, un ADN technologique commun

La Link 2 Pro se distingue par son gimbal à deux axes, ce qui apporte un suivi fluide et naturel du sujet, parfait pour les coachs, présentateurs ou formateurs en mouvement. De son côté, la Link 2C Pro adopte une forme plus compacte, sans mécanique motorisée. C’est idéal pour les postes fixes, les streamings sédentaires ou les visioconférences prolongées. Malgré leurs différences de design, les deux partagent la même base technique. Cela garantit une expérience homogène sur tous les fronts.

Les webcams sont compatibles avec l’Elgato Stream Deck, pour un contrôle rapide des réglages clés en un clic. Mieux encore, le logiciel Insta360 InSight, un assistant intelligent enregistre, transcrit et synthétise les réunions automatiquement.

Une panoplie de fonctions IA au service de l’agilité

Insta360 ne s’arrête pas à la qualité brute. Les deux modèles intègrent des fonctions intelligentes conçues pour simplifier le quotidien : cadrage automatique, suivi du sujet, contrôle gestuel, préréglages de scène, modes tableau blanc, DeskView, écran vert, vidéo verticale 4K… Le tout avec une interface pensée pour les utilisateurs exigeants mais pas nécessairement experts.

Distinguée par un CES Picks Award 2026 dans la catégorie TWICE, la Link 2 Pro montre qu’Insta360 rend les outils professionnels accessibles, puissants et simples à utiliser. Avec ces deux webcams, la marque confirme son rôle de pionnière dans l’imagerie intelligente.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

