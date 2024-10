Vous avez aimé Monsters saison 2 sur Netflix ? Vous allez adorer ces séries

Si vous avez aimé l’ambiance sombre, glauque et intense de la saison 2 de Monsters sur Netflix, vous allez sûrement adorer ces séries qui vont vous plonger dans l’esprit torturé des criminels tout en vous garantissant une bonne dose de suspens et d’investigation !

Pour les adeptes de sensation forte comme celle retrouvée dans Monsters : Saison 2 de Netflix, sachez qu’il existe d’autres séries dans le même genre. Partageant des thèmes similaires, ces séries vont explorer les criminels les plus infâmes, des récits basés sur des histoires vraies tout en restant captivantes. Alors, sans plus attendre, embarquez-vous à bord du train des séries criminelles qui ont marquées l’histoire du cinéma avec leur tension psychologique !

Mindhunter : une série comme Monsters dédiée aux tueurs en série

Si comme nous, vous adorez découvrir ce qui se cache derrière les tourmentes des tueurs en série, Mindhunter devra figurer dans votre liste des séries criminelles Netflix à visionner. Cette série va suivre deux agents du FBI qui créent le profilage criminel moderne dans les années 70. Le suspense, les entretiens glaçants avec des tueurs notoires et l’exploration de leurs motivations font de cette série un must. Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui s’intéressent à l’aspect psychologique des criminels ?

The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story, une série à vous glacer le sang !

Cette série nous replonge dans l’assassinat du célèbre créateur de mode Gianni Versace par Andrew Cunanan, un tueur en série avec un profil tout aussi complexe que ceux explorés dans la saison 2 de Monsters. Ce qui attire ici, c’est le focus sur le tueur, son passé troublé et ses motivations, tout en nous offrant un portrait glaçant d’une tragédie célèbre. Derrière les paillettes et le glamour hollywoodien, des squelettes se cachent souvent derrière les placards…

Making a Murderer : l’une des séries comme Monsters de Netflix

Vous avez adoré les reconstitutions des faits réels dans Monsters ? Ne cherchez pas plus loin, Making a Murderer est la série documentaire qu’il vous faut ! Elle raconte l’histoire de Steven Avery, accusé à tort pour viol puis ré-emprisonné pour un meurtre. Making a Murder fait réfléchir aux dysfonctionnements du système judiciaire. Qui plus est, ce thème est aussi traité dans le deuxième volet de Monsters avec les frères Menendez.

Criminal: UK, une plongée dans les vraies interrogatoires policiers

Envie de découvrir les coulisses des interrogatoires policiers ? Criminal : UK va vous révéler les dessus de ces techniques qui visent à mettre à nue la vérité. Bien que tout se déroule dans une seule pièce, chaque épisode vous permettra de découvrir l’enchaînement des dialogues parfaitement ciselés pour révéler les vérités les plus sombres. Si on aime l’aspect psychologique dans Monsters, cette série nous offre des face-à-face captivants entre enquêteurs et suspects. À visionner absolument avec un bol de pop-corn !

True Detective saison 1 : le crime finit toujours par payer comme dans Monsters sur Netflix !

Si on cherche une série avec une ambiance pesante et des personnages profonds, True Detective est un excellent choix. La première saison suit deux détectives dans leur traque d’un tueur en série en Louisiane. La tension est palpable, et tout comme dans Monsters, la série explore la noirceur des âmes humaines. C’est aussi une autre manière de découvrir les conséquences psychologiques des affaires sur les enquêteurs.

Voilà notre sélection des séries confectionnées dans la même étoffe que Monsters ! Si on cherche des récits immersifs, sombres et basés sur des faits réels, chacun de ces séries nous transportera dans un univers où la frontière entre le bien et le mal se brouille. Ces œuvres offrent un regard glaçant mais captivant sur les criminels qui ont marqué l’histoire et la culture populaire.

