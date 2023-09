Tapie sur Netflix : ce qui est vrai ou faux dans la série !

Depuis sa diffusion le 13 septembre, la série de Netflix « Tapie » se hisse au sommet des plus populaires. Cependant, dans cette œuvre qui oscille entre fiction et réalité, il est essentiel de discerner les faits avérés des éléments romancés.

La carrière musicale de Bernard Tapie : Fiction et réalité

Dans Tapie sur Netflix :

Dès le premier épisode, le personnage de Bernard Tapie se dévoile en tant que chanteur. Il affirme avoir participé à un concours de chant en 1966. Sur cette même scène, Michel Polnareff, encore largement méconnu à l’époque, se produit également. La série suggère ainsi une brève carrière musicale pour Bernard Tapie, se limitant à la sortie d’un unique disque.

Dans la Réalité :

Avant de devenir le célèbre « self-made man » que nous connaissons, il a effectivement tenté sa chance dans la chanson pendant les années 60. Lorsqu’il a signé un contrat avec la maison de disques RCA, il a adopté le nom de scène « Bernard Tapy ». Malheureusement, sa carrière musicale n’a pas connu le succès escompté et a été de courte durée.

La rencontre de Bernard Tapie et Dominique Mialet-Damianos : Entre la série et la réalité

Dans Tapie sur Netflix :

La série suggère que Bernard Tapie aurait rencontré Dominique Mialet-Damianos. Elle était alors la secrétaire de Marcel Loiseau, un investisseur. Il aurait été immédiatement séduit par elle, même s’il était alors marié à Michèle Layec, sa première épouse. Il est suggéré que leur relation a débuté lorsqu’il a proposé à Dominique de travailler avec lui. Tapie aurait ensuite quitté sa première femme pour vivre une histoire d’amour avec la jeune femme.

Dans la Réalité :

La réalité de leur rencontre diffère légèrement. Dominique Mialet-Damianos aurait effectivement rencontré Bernard Tapie alors qu’elle travaillait pour l’une de ses entreprises. Cependant, leur relation n’a pas démarré instantanément. Elle s’est confiée dans une interview en disant que le coup de foudre n’a pas été immédiat. Ils ont fini par vivre ensemble deux ans plus tard, après des années de relation complexe.

La descendance de Bernard Tapie : Série vs Réalité

Dans Tapie sur Netflix :

La série présente Bernard Tapie comme le père de deux enfants. Stéphanie est née de son union avec Michèle Layec, sa première femme. Laurent est issu de son mariage avec Dominique.

Dans la Réalité :

En réalité, Bernard Tapie est le père de quatre enfants. Nathalie et Stéphane, nés de son premier mariage, précèdent Laurent et Sophie, issus de son second mariage avec Dominique.

La Création de « Cœur Assistance » : Entre Fiction et Réalité

Dans Tapie sur Netflix :

La série évoque la création de « Cœur Assistance » par Bernard Tapie dans les années 70. Il a créé cette organisation en partenariat avec Maurice Mességué. Ce service médical d’urgence cardiaque promettant une intervention en moins de trente minutes est réservé aux abonnés. Il s’est avéré que Tapie a été accusé de publicités mensongères plus tard et a dû fermer boutique.

Dans la Réalité :

La réalité confirme effectivement que Bernard Tapie a créé cette société. Cette période de sa vie a été notamment évoquée par Laurent Lafitte, qui incarne Bernard Tapie dans la série. Il a souligné l’aspect singulier de cette création.

