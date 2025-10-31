Sélection EPIC : les modèles de vélo à connaître absolument !

Électriques, pliants ou sportifs, ces vélos nouvelle génération s’imposent comme la meilleure solution pour se déplacer à deux roues. Découvrez cette sélection de modèles performants et design pour allier mobilité et écologie.

Le marché du vélo électrique ne cesse de croître, porté par une envie partagée de rouler autrement. Entre design, innovation et praticité, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des modèles adaptés à chaque profil de cycliste. L’agence EPIC a passé en revue les tendances du moment et dévoile une sélection des cinq meilleurs vélos pour se déplacer à deux roues. Cinq modèles, un même objectif : conjuguer plaisir, sécurité et autonomie.

Le VAE Ago Air : légèreté et design intelligent

Pensé pour les citadins pressés, le Tenways Ago Air séduit par son équilibre entre style et technologie. Ce vélo à assistance électrique mise sur un cadre en aluminium léger, une motorisation discrète et une autonomie généreuse, idéale pour les trajets quotidiens. Il embarque un moteur central d’environ 250 W, qui peut générer jusqu’à 80 Nm de couple.

Sa batterie de 560-561 Wh offre une autonomie qui peut atteindre 100 km en usage urbain. Les équipements ne sont pas en reste : fourche suspendue, freins à disque hydrauliques, transmission Shimano 9 vitesses et écran couleur connecté via application smartphone. Un tout-terrain urbain qui montre que praticité et sophistication ne sont plus incompatibles.

Domane+ ALR : la performance sur route

Avec le Trek Domane+ ALR, la marque Trek revisite la route à l’électrique. Son allure sportive, son cadre rigide en aluminium et son système d’assistance intégré lui confèrent un véritable esprit vélo de route. Il est équipé du système Fazua Evation avec une batterie de 250 Wh. Cela lui permet de conserver le look et la maniabilité d’un vélo sans assistance. Il offre en plus un coup de pouce utile lors des montées. Le groupe de transmission Shimano 105 avec freins à disque hydrauliques assure fiabilité et précision, même sur les parcours exigeants. On obtient ainsi un vélo qui allie l’endurance, la performance et l’assistance discrète.

Le Pliant Starway : la mobilité sans contrainte

Compact et élégant, le Starway Pliant s’adresse à ceux qui jonglent entre métro, trottoir et piste cyclable. En quelques secondes, il se replie pour se glisser dans un ascenseur ou sous un bureau. Il embarque un moteur de 250 W (55 Nm de couple) et une batterie d’environ 500 Wh. L’autonomie est estimée entre 60 et 90 km selon l’usage. Le cadre en aluminium et la position citadine facilitent vraiment les déplacements urbains, et la garantie de 3 ans (cadre & pièces) renforce la tranquillité d’esprit. Une option idéale pour ceux qui veulent concilier praticité urbaine et performance.

Suvea Diamant : robustesse et style allemand

Chez Diamant, le Diamant Suvea e‑SUV incarne la rigueur germanique au service du plaisir de conduite. Ce VTT électrique / e-SUV polyvalent mise sur une capacité maximale d’environ 160 kg système compris, son propre poids sous 30 kg et des versions avec batterie 600 ou 800 Wh selon version. Il existe en deux variantes : « Style » (entretien réduit, courroie, moyeu intégré) ou « Trip » (transmission classique) pour une touche plus sportive. Avec ce modèle, Diamant démontre que mobilité douce rime parfaitement avec polyvalence et longévité.

E2 St Ellipse : la signature française

Le Ellipse E2 St signé Ellipse Bikes met en avant élégance et modularité. Son poids annoncé d’environ 19,8 kg pour certaines configurations, son cadre ouvert adaptable (cyclistes de 1,55 m à 1,95 m) et les nombreuses options en font un excellent choix urbain. Le moteur arrière de 250 W (environ 45 Nm de couple) et la batterie 504 Wh permettent une autonomie de l’ordre de 70 à 100 km selon usage. Ses 15 couleurs, sa forte personnalisation et ses accessoires variés renforcent son attrait pour un vélo de ville chic mais performant.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

