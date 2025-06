Votre maison sous surveillance avec Enki x Lexman, où que vous soyez !

L’entreprise Leroy Merlin continue de révolutionner la maison connectée avec la solution Enki, qui permet d’assurer la sécurité du domicile de manière simple et efficace.

Aujourd’hui, elle présente deux nouveaux produits innovants : la caméra extérieure solaire Lexman et le visiophone connecté Lexman. Les outils basés sur l’IA peuvent également aider à découvrir des informations pertinentes au sein de vastes bases de données. Ce soutien permet aux équipes de prendre des décisions plus éclairées.

Une surveillance autonome et discrète grâce à la caméra extérieure solaire Lexman

La caméra extérieure solaire Lexman s’impose comme une solution idéale pour sécuriser l’extérieur de votre maison sans contrainte. Elle fonctionne sur batterie et dispose d’un panneau solaire, ce qui lui confère une autonomie totale. Aucun raccordement électrique n’est nécessaire. Elle s’installe facilement et se fixe discrètement à la façade de la maison. Son capteur 2K 3MP garantit une surveillance optimale. Cette caméra intègre également une fonctionnalité de reconnaissance de forme humaine. Elle limite ainsi les notifications inutiles.

Grâce à son intégration à l’écosystème Enki, il est possible de contrôler la caméra à distance via une application dédiée. Pratique et efficace, elle est garantie 5 ans et disponible à 79,90€. Un choix économique pour tous ceux qui souhaitent surveiller leur domicile sans alourdir leur budget.

Le visiophone connecté Lexman : votre entrée sous contrôle, où que vous soyez

Le visiophone connecté Lexman permet de gérer les accès à votre domicile à tout moment et en tout lieu. Ce dispositif facilite la communication avec les visiteurs via un smartphone. Il permet de voir, de parler et d’ouvrir à distance. Sa caméra grand-angle et sa vision nocturne offrent une sécurité supplémentaire, tandis que son enregistrement photo/vidéo permet de garder une trace des passages.

Une autre fonctionnalité intéressante est l’utilisation des badges RFID, qui remplacent les clés traditionnelles pour un accès simplifié et sécurisé. Ce visiophone, également compatible avec Enki, peut être contrôlé depuis n’importe où, ce qui en fait un atout majeur pour ceux qui cherchent à allier sécurité et praticité. Disponible à 249€, il est également garanti 5 ans.

Une solution complète pour une sécurité maximale

Ces deux nouveaux produits viennent enrichir l’écosystème Enki, qui propose déjà une gamme complète de solutions pour la sécurité du domicile. Que ce soit grâce aux caméras intérieures, aux alarmes connectées ou encore à la simulation de présence via l’éclairage, Enki permet une gestion personnalisée et optimale de la sécurité à distance. Cette plateforme est accessible via une application gratuite. Elle simplifie le quotidien des utilisateurs et leur offre un contrôle total, où qu’ils se trouvent.

Comme l’affirme Laurent Glaser, Directeur Stratégie et Prospective Maison Connectée chez Leroy Merlin, « Ces produits renforcent notre ambition d’offrir aux utilisateurs une maison plus sûre et plus autonome, tout en garantissant simplicité et tranquillité d’esprit. » Une offre complète pour ceux qui souhaitent allier technologie et sérénité dans leur quotidien.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn